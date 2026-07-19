Specialistläkare till palliativa teamet
Region Gävleborg, VO Onkologi / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-07-19
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Vill du vara med och utveckla den specialiserade palliativa vården i Region Gävleborg? Vi befinner oss i en tid av utveckling och förändring, både nationellt och regionalt, där behovet av palliativ vård ökar i takt med en åldrande befolkning. Palliativa enheten tillhör verksamhetsområde onkologi och består av fyra team i Gävleborgs län. Vi är multiprofessionella team som tillsammans arbetar för bästa möjliga livskvalitet för patienter och närstående. Stationeringsort för tjänsten är i Gävle men arbete förekommer även i Hälsingland och då reser du på arbetstid. Vi söker dig som vill göra skillnad för patienter med obotlig sjukdom. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss arbetar du, tillsammans med övriga teamet, för att lindra symtom, förbättra livskvalitén och ge stöd till patienter med livshotande sjukdomar och deras närstående. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag samt deltagande i helgjourverksamhet (dagtid) med telefonberedskap.
Som specialistläkare hos oss kommer du att
• göra hembesök tillsammans med sjuksköterska och/eller kurator
• handha medicinteknisk utrustning, så som ultraljud, samt utföra enklare ingrepp i hemmet utifrån kunskap och kompetens
• ge telefonrådgivning och information till patient och närstående
• vara med och utveckla den palliativa vården och delta i förbättringsarbeten
• arbeta i tätt samarbete med hemsjukvården
• vara en konsult mot primärvård och sjukhus samt kommunens hemsjukvård.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion med en individuell utvecklingsplan
• ett arbete inom den palliativa vården där du har goda utvecklingsmöjligheter som till exempel möjlighet till utbildning i tilläggsspecialiteten palliativ medicin och forskning inom området
• möjlighet att delta i kompetensutbyte och verksamhetsutveckling via gemensamma träffar mellan de olika teamen i länet
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
Vi samverkar och har internutbildningar inom den egna enheten och det finns möjlighet att delta i den ST-kurs i palliativ medicin som vi anordnar två gånger per år. Vi är flexibel kring tjänstgöringsgrad. Det finns även möjlighet till delad tjänstgöring, vilket ger möjlighet att prova arbetet inom den specialiserade palliativa vården.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som person ser vi att du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra professioner i en omväxlande vardag. Du stimuleras av varierande arbetsuppgifter och kan med lätthet ändra fokus när situationen kräver det. Att se till helheten och det sammanhang som varje patient och närstående befinner sig i är en stor del av vårt uppdrag.
I rollen som specialistläkare ska du
• vara legitimerad specialistläkare med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
• inneha B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du är specialiserad inom palliativ medicin.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1853". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Onkologi Kontakt
Katarina Hedström, vårdenhetschef katarina.hedstrom@regiongavleborg.se 076-822 13 80 Jobbnummer
10006048