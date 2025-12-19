Specialistläkare till palliativa enheten
2025-12-19
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Den palliativa enheten på Skaraborgs Sjukhus arbetar läkare, sjuksköterskor, kurator och undersköterskor nära varandra i team för att ge bästa möjliga palliativa vård.
Vi har även nära samarbete med andra patientnära proffessioner.
Enheten omfattar en vårdavdelning med åtta vårdplatser samt ett mobilt palliativt team, utgående från Skövde. Vi samarbetar nära externa aktörer såsom kommuner, primärvård och Hospice Gabriel i Lidköping. Dessa samarbeten är viktiga för kvaliteten och helheten i den vård vi erbjuder våra patienter. Vi arbetar aktivt med att utveckla processer och arbetssätt tillsammans med våra samarbetspartners.
Vi är inne i en stark utveckling av vår versksamhet där vi nu bygger upp en konsultverksamhet. Konsultfunktionen kommer vara en del i nuvarande teamverksamhet. Konsultverksamheten kommer bestå av två läkare, två sjuksköterskor samt en kurator.
Denna verksamhet erbjuder konsultativt stöd till alla enheter på SKAS, kommuner, primärvård.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss arbetar just nu tre specialistläkare inom palliativ medicin samt en överläkare inom kirurgi. I tjänsten ingår handledning av underläkare samt ett utbildningsuppdrag. Vi utbildar genom föreläsningar både inom SkaS, primärvård och kommunal verksamhet. Vi är även delaktiga i ST-läkares utbildning. Som läkare hos oss arbetar du utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, med patienter och närstående i fokus.
Arbetet sker växelvis på vårdavdelningen, i det mobila teamet samt i konsultverksamheten. Teamet består av nio sjuksköterskor och en kurator som du har ett nära och kontinuerligt samarbete med.
Vi söker tre specialistläkare med stort intresse av palliativ vård. Specialistkompetens i palliativ medicin eller erfarenhet av palliativ vård är meriterande. För sökande med annan specialistkompetens erbjuder vi möjligheten att tilläggsspecialisera sig inom palliativ medicin.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team med andra professioner, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du har förmåga att bemöta patienter med helhetssyn och empati samt har en god kommunikativ förmåga gentemot arbetskamrater, patienter och närstående. Du vill ta aktivt del i att utveckla och förbättra vår verksamhet, och i förlängningen hela den palliativa vården I Skaraborg.
Verksamheten bedrivs över hela Skaraborg och därför ingår resor i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske 23/1 samt 27/1.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
