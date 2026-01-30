Specialistläkare Till Palliativ Vård Och Asih I Ystad
Gör skillnad. Varje dag.
Palliativ vård och Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ingår organisatoriskt i förvaltning Nära vård och hälsa inom verksamhetsområde mobila team och specialiserad palliativ vård sydöstra Skåne i Region Skåne. Verksamheten erbjuder specialiserad palliativ vård med fokus på att lindra symtom, förebygga lidande och skapa bästa möjliga livskvalitet för patienter med obotlig eller kronisk sjukdom, oavsett ålder eller diagnos.
Vården kan ges som slutenvård, inskrivning inom ASIH, öppenvård eller i hemmet och på särskilda boenden. Målet är att dygnet runt erbjuda en trygg, tillgänglig och högkvalitativ vård i nära samverkan med patienten och dennes närstående.
Inom verksamheten finns även palliativt utvecklingscentrum där gemensamma utbildningsinsatser och kliniska forskningsstudier samordnas, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling, kunskapsutbyte och fördjupning inom palliativ medicin.
Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, farmaceut, kurator, dietist och medicinska sekreterare. Vi har även en sjukhuspräst kopplad till vår verksamhet. Teamarbetet är en central del av vår verksamhet och vi strävar kontinuerligt efter att utveckla samarbetet för att skapa en attraktiv arbetsplats där varje profession bidrar med sin specifika kompetens.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss arbetar du med medicinska bedömningar och insatser inom palliativ vård, både på vår palliativvårdsavdelning och i patientens hemmiljö eller på särskilda boenden. Du har en aktiv roll i planering, uppföljning och samordning av patientens vård tillsammans med övriga professioner i teamet samt i samverkan med andra vårdgivare.
I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Du ges möjlighet att vara med och forma framtidens palliativa vård genom ett kontinuerligt fokus på kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens inom klinisk specialitet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Meriterande är om du är specialist i palliativ medicin. Giltigt B-körkort är ett krav, likaså kunskap i svenska språket motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Personlig lämplighet, att vara en del i våra multiprofessionella team med god samarbetsförmåga är av yttersta vikt och vi förutsätter att du har goda yrkeskunskaper, är trygg i din läkarroll och har ett flexibelt förhållningssätt. Du har ett helhetsperspektiv och kan se både patientens- och närståendes behov, samtidigt är du en del i det multiprofessionella teamets diskussioner och bedömningar. En del av arbetet innebär stöd och samtal varför du måste vara kommunikativ och ha förmåga att möta människor i livets olika skeden.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
