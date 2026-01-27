Specialistläkare till Övre Gastrointestinal Kirurgi i Lund
Sektionen för övre GI och endokrin i Lund omfattar tre team, endokrin och sarkomkirurgi (ES), hepatopankreatikobiliära (HPB) och Esofagus-Ventrikel. Sektionen tillhör verksamhetsområde (VO) kirurgi och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) och erbjuder sjukvård ur ett högspecialiserat regionalt men också nationellt perspektiv jämte basal och akut sjukvård. VO kirurgi och gastroenterologi är cirka 750 medarbetare vid enheterna i Lund, Malmö och Landskrona. Grundutbildning för de flesta professioner sker i samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet, därför är handledning och undervisning en viktig del av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Till vår sektion i Lund söker vi nu en specialistläkare till sektionen med placering vid teamet med ansvar för kirurgisk behandling av sjukdomar i esofagus-ventrikel. Du arbetar huvudsakligen inom teamet men tjänsten innefattar även jourtjänstgöring, tjänstgöring vid akutteamet och undervisning av läkarstudenter och utbildningsläkare.Kvalifikationer
För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:
• Specialistkompetens inom kirurgi.
• Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
• Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
Vi vill att du har god samarbetsförmåga och motivation att utvecklas i och med verksamheten. Du är van att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du har ett stort intresse för utbildning och en vilja att vara delaktig i arbetsplatsens utveckling och förändringsarbete.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
