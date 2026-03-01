Specialistläkare till öron-näs och halsmottagning
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals / Läkarjobb / Hudiksvall Visa alla läkarjobb i Hudiksvall
2026-03-01
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Öron näs och hals i Hudiksvall
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde öron- näs och hals bedriver akut och planerad öron-näs och halssjukvård med mottagnings- och operationsverksamhet. Mottagningen i Hudiksvall är Hälsinglands enda öron- näs- halsmottagning och vi har ett upptagningsområde på cirka 130 000 patienter. Vi håller till i nybyggda lokaler på Hudiksvalls sjukhus, planering av lokaler och inköp av ny toppmodern utrustning har skett i samråd med medarbetarna. Hos oss arbetar specialistläkare, ST-läkare samt underläkare tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete. Här bedrivs planerad och akut verksamhet på mottagningen samt på centraloperation och du har alltid ett nära samarbete med undersköterskor och sjuksköterskor vilket gör arbetsflödet smidigt och effektivt. Vi erbjuder en bred kirurgisk verksamhet med operationer i narkos tre dagar i veckan och operationer i lokalbedövning två till tre dagar i veckan vilket ger goda möjligheter att utveckla din kompetens. I rollen ingår även ett naturligt ledarskap där du fungerar som en förebild i det kliniska arbetet och bidrar till att utveckla verksamheten. Vi arbetar dessutom aktivt med hållbarhetsfrågor för att bidra till en grönare vård.
Arbetstiderna är vardagar 07:30 till 16:30 med kvälls- och nattjourer måndag till torsdag. Under helger och röda dagar bedrivs ingen verksamhet i Hudiksvall och då flyttas inneliggande öron-näs och halspatienter till Gävle. Helgjourerna i Gävle delas mellan läkarna i Hudiksvall och Gävle.
Som specialistläkare kommer du bland annat att arbeta med
• diagnostik och behandling av patienter
• operationer och uppföljningar
• handledning av ST-läkare och underläkare.
Hos oss får du
• ingå i ett team med ett gott arbetsklimat där vi stöttar och utvecklas tillsammans
• en arbetsplats med både bredd och variation
• möjligheter att forma ditt schema.
Just nu är rollen som studierektor för våra ST-läkare vakant. En viktig och stimulerande roll där du får vara med och forma framtidens specialister. Vid intresse kan tid avsättas inom tjänsten för att ta sig an detta spännande uppdrag.
Om du är nyfiken på hur våra nyrenoverade lokaler ser ut så kan du se mer här!https://qcnl.tv/p/qX74o9OaDOP-s0Dd_OZjXg
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida.https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som specialistläkare hos oss förväntas du bidra med hög medicinsk kompetens och ett professionellt förhållningssätt. Rollen kräver en god samarbetsförmåga, där du aktivt deltar i det multiprofessionella arbetet och bidrar till en välfungerande vårdkedja. Vi söker dig som har en välutvecklad helhetssyn och kan balansera patientens individuella behov med verksamhetens mål och resurser. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till skiftande förutsättningar samtidigt som du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Handledning och stöd till kollegor och studenter är en viktig del av uppdraget och vi ser därför att du har en pedagogisk förmåga och intresse för att dela med dig av din kunskap och erfarenhet.
I rollen som specialistläkare hos oss ska du vara
• legitimerad läkare
• specialistutbildad inom området öron-näs och hals.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Kontakt
Emma Jonsson, vårdenhetschef emma.e.jonsson@regiongavleborg.se 0722323673 Jobbnummer
9769510