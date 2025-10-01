Specialistläkare till Öron- näs- och halsmottagning i Ystad
Vill du ha kollegor som hjälps åt och driver arbetsplatsen framåt tillsammans? Uppskattar du korta beslutsvägar och möjlighet att påverka arbetet? Vill du arbeta på ett medelstort sjukhus där du snabbt får ett nätverk? Då tror vi att du kommer trivas som specialistläkare på öron-, näs- och halsmottagningen (ÖNH) i Ystad.
Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med ett brett utbud av specialiserad vård. På sjukhuset finns vårdavdelningar, en BB-förlossningsverksamhet och mottagningar inom flertalet specialiteter.
På öron-, näs- och halsmottagningen tar vi emot patienter för diagnostik, behandling och rehabilitering. Här finns en dagkirurgisk enhet, tillgång till operationsavdelning och slutenvårdsplatser för barn och vuxna. Inom enheten finns en logopedimottagning som bland annat är inriktad mot sväljnings- och röstproblematik, en audiologimottagning samt en sömn- och CPAP-mottagning. Vi har även ett välfungerande utbyte med Skånes universitetssjukhus för läkare som gör sin specialisttjänstgöring.
Vår läkargrupp har en bra fördelning mellan både ålder och erfarenhet. Vi värnar om ett gott arbetsklimat, där omtanke och respekt för varandra är självklart. Genom att arbeta tillsammans, vara nyfikna och lyhörda för patienternas behov, kan vi skapa den bästa möjliga vården för dem.
• Som ÖNH-läkare hos oss får du jobba i ett drivet, väl sammansvetsat team med stora möjligheter att utvecklas och att påverka verksamheten, även inom nya områden. Här finns bland annat avancerad näsbihålekirurgi förutom baskirurgi, med möjlighet till slutenvård. Beslutsvägarna är korta och du har alltid nära till andra specialiteter. Pendlingsmöjligheterna till både Malmö/Lund och vackra Österlen är ett stort plus, säger Louise Wittmeyer Cedervall, medicinskt ledningsansvarig läkare.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara en del av vårt engagerade team och bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt engagemang. Du arbetar med vanligt förekommande uppgifter för en läkare på en ÖNH-mottagning, och även kirurgisk verksamhet i både slutenvård och dagkirurgi. För närvarande är vi fem specialistläkare, varav två näs-bihålekirurger. Om du har något kliniskt eller kirurgiskt expertisområde inom ÖNH finns det goda förutsättningar att fortsätta utveckla detta hos oss.
Du arbetar måndag till fredag, och någon regelrätt jourtjänstgöring utanför kontorstid förekommer inte. I tjänsten ingår däremot beredskap A kväll/natt vid behov för dina egna nyopererade patienter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga samt viljan att driva verksamheten framåt i positiv anda. Utöver det har du god förmåga att arbeta självständigt och ett gott bemötande gentemot våra patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad gäller den formella kompetensen så är du legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens inom öron-, näs- och hals. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
