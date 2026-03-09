Specialistläkare till öppenvården - Affektiva mottagningen
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. http://psykiatrisydvast.se//
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att kunna erbjuda bästa möjliga psykiatriska verksamhet.
Vi har samverkan med Karolinska Institutet och vardagen på kliniken präglas av forskning, innovation och nytänkande. Vi erbjuder ett strukturerat arbetssätt parallellt med en kreativ arbetsmiljö, korta beslutsvägar, hög kollegialitet och stora möjligheter till individuell utveckling och flexibla lösningar.
Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om kliniken här www.psykiatrisydvast.sePubliceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en specialistläkare till vår öppenvård, i första hand placerad på vår affektiva mottagning. Affektiva Mottagningen firade i november 30 år och är en av de ledande i Sverige för högspecialiserad vård av affektiv sjukdom, så som bipolära syndrom och svåra unipolära depressioner. Mottagningen har högt i tak och hög patientnöjdhet i patientenkäter.
Som specialist hos oss blir du del i ett team som jobbar utredande, förebyggande och behandlande enligt strukturerade behandlingsprogram med patienten i centrum. På enheten arbetar förutom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kuratorer, rehab koordinator och administratörer. Arbetet sker strukturerat med farmakologiska, psykoedukativa och psykoterapeutiska metoder. Vi jobbar ständigt tillsammans för att hitta nya vägar för att våra patienter ska kunna få en bra evidensbaserad vård, hög livskvalitet och vara fria från vara utan sjukdomsepisoder. Alla medarbetare bidrar på något sätt till utvecklingen men även flera forskningsprojekt utgår från mottagningen, bland annat om genetik, litium och fysisk aktivitet.
Som specialist hos oss blir du del i ett team som jobbar utredande, förebyggande och behandlande enligt strukturerade behandlingsprogram med patienten i centrum. Dina arbetsuppgifter innebär samordning och uppföljning av vården för den grupp av patienter som du har ansvar för. I uppdraget ingår även handläggning av akuta ärenden samt bedömningar enligt LPT när sådana behov uppstår i patientgruppen. Läkargruppen samarbetar mycket både inom och med andra mottagningar på kliniken. Vi har även ett nära samarbete med vår slutenvårdsavdelning M86. I tjänsten ingår även handledning av ST-läkare i psykiatri, underläkare och läkarkandidater.
Tio skäl till varför vi tycker att du ska välja Psykiatri Sydväst som arbetsplats.Kvalifikationer
• Specialistläkare i psykiatri
• Intresse för patientgruppen.
• Erfarenhet av kliniskt arbete, kvalitetsutveckling eller forskning inom affektiv sjukdom är meriterande liksom erfarenhet av att undervisa och handleda.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighetDina personliga egenskaper
Flexibel
Mål och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Omdöme
Problemlösande analysförmåga
Vårt anställningserbjudande
• Tillsvidareanställning, heltid. Flextid inom avtal.
• Friskvårdsbidrag 5000 kr/år samt friskvårdstimme förutsatt att arbetet tillåter.
• 1-årigt utbildningsprogram innefattande fyra block (psykiatrisk utredning, akutpsykiatri-bakjoursskola, farmakologi och GPM-personcentrerad vård) för nyanställda - och nyblivna specialistläkare.
• Mentorsprogram.
Intervjuer sker löpande men sista ansökningsdag är den 24/3.
Varmt välkommen med just din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
