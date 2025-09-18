Specialistläkare till Obstetrik och gynekologi, Sunderby sjukhus, Luleå
2025-09-18
Länsklinik Obstetrik och Gynekologi bedriver bred verksamhet inom både gynekologi och obstetrik på Norrbottens fem sjukhus. BB- och förlossningsvården är koncentrerad till Gällivare och Sunderby sjukhus.
Läs mer om oss på http://www.norrbotten.se/
Vi sökerVi söker dig med svensk läkarlegitimation samt med fullgjord specialisttjänstgöring inom obstetrik och gynekologi. Du har också ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen. Kunskaper i svenska språket på minst C1 nivå. Meriterande är tidigare erfarenhet a arbete i vårdsystemet Cosmic samt om du har ytterligare språkkunskaper till exempel i engelska, finska, samiska eller annat.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Som person har du empatisk- och problemlösande förmåga. Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.Publiceringsdatum2025-09-18Så ansöker du
Till ansökan bifogas:
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistbevis från Socialstyrelsen
• Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
• Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten
Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan.
Det här får du arbeta med
Länsklinik Obstetrik och gynekologi bedriver verksamhet inom både gynekologi och obstetrik på Norrbottens fem sjukhus. Sunderby sjukhus är ett modernt regionsjukhus. Här bedrivs både förlossningsvård och gynekologisk öppen- och slutenvård. Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus för Malmfälten med det lilla sjukhusets fördelar. Här finns en god kollegial stämning och samarbete både inom och mellan klinikerna. Inom hela verksamhetsområdet arbetar upp emot 215 engagerade medarbetare.
I vårt upptagningsområde bor cirka 250 000 personer. Norrbotten är en till ytan stor region med fantastiska möjligheter till friluftsliv under fyra årstider. Det finns också ett rikt kulturliv.
På kliniken arbetar vi i processområden tillsammans med andra professioner inom gynekologisk cancer, dysplasi, infertilitet, bäckenbotten, endometrios, abortvård, specialistmödravård, normalförlossning med flera. På kliniken arbetar cirka 30 läkare. Vi har en mycket god stämning bland kollegorna och ett gott samarbete med övrig personal. Beroende på vad du är intresserad av, finns möjlighet till personligt upplägg av tjänst. Vi är flexibla och kan diskutera personliga önskemål vid utformning av schema.
Vi bedriver öppen- och sluten gynekologisk vård samt specialistmottagning. Cancervården sker i nära samarbete med gynonkologiska kliniken på Umeå Universitetssjukhus, där den största delen av cancerkirurgin görs. På Sunderby och Gällivare sjukhus bedrivs främst benign kirurgi. Vi har också en operationsrobot i Sunderbyn. Vi har även en växande verksamhet med mottagningsoperationer i Sunderbyn.
Förlossningsvården är förlagd till Sunderby och Gällivare sjukhus med cirka 1 600 respektive 450 förlossningar per år. Vi förlöser barn från vecka 28 på Sunderby sjukhus. Neonatalavdelning finns på båda sjukhusen. Vi är en utbildningsklinik med regional läkarutbildning. Utbildning och handledning av studenter och yngre läkare är en viktig del av arbetet.
Det här erbjuder vi dig
• Flextid
• Flexibel schemaläggning
• Positiv utbildnings- och fortbildningsklimat
• Vi arbetar utifrån ett länsperspektiv för att erbjuda så god vård som möjligt till alla patienter oavsett var i länet det är bosatta. Det innebär att tjänstgöring kan ske på alla platser i länet där vår verksamhet bedrivs
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenAnställningen är ett vikariat på inledningsvis 6 månader, men kan komma att övergå till tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Du blir anställd inom länskliniken med placering på Sunderby sjukhus. Viss tjänstgöring även inom länet, exempelvis i Piteå och Kalix, förekommer.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Läkarchef
Mia Kauppinen mia.kauppinen@norrbotten.se 0920-28 27 98 Jobbnummer
9515570