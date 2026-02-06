Specialistläkare till NIP-mottagningen och avdelning 25 i Malmö
2026-02-06
Vill du arbeta med meningsfulla och varierande arbetsuppgifter i en engagerad och kompetent arbetsgrupp? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker nu en specialistläkare till vårt team för nyinsjuknande i psykos på NIP-enheten i Malmö.
NIP-enheten är ett multidisciplinärt team som består av både öppenvårdsmottagning och slutenvårdsavdelning, belägna på Påskliljegatan i Malmö med närhet till Hyllie station och goda pendlingsmöjligheter.
Vårt uppdrag är att ge tidig och sammanhållen vård till personer som har, eller misstänks ha, psykotiska symtom för första gången i livet. Arbetet bedrivs enligt nationella riktlinjer med ett tydligt familje- och nätverksfokus, där närstående involveras tidigt i vårdprocessen.
Mottagningen på Påskliljegatan består av cirka 15 medarbetare från flera olika professioner som tillsammans arbetar för att möta patienternas behov. I dagsläget är omkring 150 patienter knutna till mottagningen. Vi vårdar personer mellan 18-55 år som nyinsjuknat i psykos och arbetar strukturerat, evidensbaserat och med hög kontinuitet.
Avdelning 25 är en slutenvårdsavdelning med cirka 15 medarbetare och 8 vårdplatser samt möjlighet till dagvård. Avdelningen har ett nära samarbete med mottagningen i samma hus, vilket möjliggör god kontinuitet i patientens vård då läkare och fasta vårdkontakter följer patienten även under inneliggande vård.
Hos oss får du ett stimulerande och varierande arbete i en välfungerande verksamhet med hög kompetens, lång erfarenhet och en varm, kollegial arbetsmiljö. Du blir en viktig del av ett team som är mycket engagerade i tidiga insatser och högkvalitativ psykosvård. Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I tjänsten får du möjlighet att arbeta både på NIP-mottagningen och avdelning 25. Du erbjuds ett stimulerande arbete med fördjupad bedömning, utredning och behandling av personer som nyinsjuknat i psykos.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner i teamet, där varje yrkesroll bidrar med sin specifika kompetens i den kliniska bedömningen och behandlingen. Som patientansvarig läkare följer du patienten genom vårdkedjan och har även ansvar vid eventuell inläggning på avdelning 25. Detta skapar god kontinuitet, trygghet och kvalitet i patientens vård.
Verksamheten bedrivs i enlighet med nationella riktlinjer och regionalt standardiserade vårdprocesser. Vi är en verksamhet i ständig utveckling och ser gärna att du har intresse av att engagera dig i vårt utvecklingsarbete, både vad gäller vårdens innehåll och verksamhetens arbetssätt.
I din roll får du stöd av dina två läkarkollegor och övriga medarbetare i teamet. Mottagningen erbjuder gemensam handledning med familjefokus samt professionsspecifika möten i området som möjliggör samverkan, kollegialt stöd och kontinuerlig kompetensutveckling. Verksamheten värnar om kompetensutveckling och fortbildning, detta kan innefatta deltagande i kurser, utbildningsdagar och konferenser utifrån ditt och verksamhetens behov. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
Som person har du god kommunikationsförmåga, där du på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan förmedla kunskap och budskap. Därtill har du god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter när situationen kräver det. Du är en prestigelös lagspelare med ett stort engagemang och intresse för vår verksamhet samt en flexibel och lojal kollega i specialistläkargruppen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
