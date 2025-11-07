Specialistläkare till Mobilt Team Närsjukvård (MTN) i Ängelholm
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Läkarjobb / Ängelholm Visa alla läkarjobb i Ängelholm
2025-11-07
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Hässleholm
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare och vill vara en del av vårt team där du kan utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt? Ta chansen att bli en del av vårt engagerade team som möter patienten i deras hemmiljö.
Våra arbetsdagar formas av nya uppdrag hos patienter där varje patientmöte blir unikt i deras ordinarie eller kommunala boende. Vi erbjuder en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som har behov och önskan av sjukvård i hemmet i stället för på sjukhus. Som läkare hos oss har du ett nära samarbete med övriga teamet och andra vårdgivare. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, kurator och medicinsk sekreterare. Vården sker i samverkan med hemsjukvård, vårdcentraler, sjukhus, och ambulans där alltid med patienten i centrum.
Vi arbetar måndag till fredag från klockan 08.00 till 17.00 och utgår från lokaler på Ängelholms sjukhus, med promenadavstånd till både tåg och buss. MTN finns på åtta orter i Skåne och har fått ett utökat uppdrag som innebär att vi även arbetar helger, vilket innebär att viss helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
MTN är en del av förvaltningen Nära vård och hälsa där vi möter och bedömer patienter i hemmet som en del i omställningen mot en mer nära vård. Vill du vara med och forma framtidens vård? Ansök idag!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vi söker en specialistläkare som vill vara en del av ett dynamiskt och välfungerande team!
Hos oss erbjuds du en utvecklande och spännande arbetsmiljö där du tillsammans med oss kan ge patienter kvalificerad vård, både medicinskt och psykosocialt. I din roll utför du medicinska bedömningar och insatser direkt i patientens hem eller i kommunalt boende. Du leder och deltar aktivt i planeringen av patientens vård, i nära samarbete med andra professioner och vårdgivare.
Vi värdesätter ditt engagemang i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete och ser fram emot att du bidrar med dina idéer samt erfarenheter för att förbättra vården.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens inom, geriatrik, internmedicin, allmänmedicin eller annan specialistkompetens som bedöms relevant. Kunskap i svenska språket motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Giltigt B-körkort är ett önskemål, då vården i huvudsak bedrivs i patienternas hem.
Som person har du goda yrkeskunskaper, är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus samt en förmåga att se patientens individuella behov. En del av arbetet innebär stöd och samtal, vilket innebär att du behöver ha en god kommunikativ förmåga för att kunna möta människor i olika skeden i livet. Med ett flexibelt förhållningssätt samt ett empatiskt och lyhört bemötande skapar du trygghet och förtroende i varje patientmöte. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284285". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Linda Svensson, Enhetschef 0722-25 10 77 Jobbnummer
9593363