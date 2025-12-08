Specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i Malmö och Trelleborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
Mobilt team närsjukvård är redan etablerat i Skåne och har mottagits mycket positivt. Konceptet i Malmö och Trelleborg startades för ett år sedan och verksamheten är fortfarande under uppbyggnad. Detta är en sammanhållen vårdform där primärvården fungerar som navet i samverkan med övriga vårdgivare.
Teamet utgår från lokaler på Barkgatan i Malmö och består av läkare, sjuksköterska, kurator samt medicinsk sekreterare. Vi erbjuder en trygg, tydlig och tillgänglig sjukvård i hemmet för sköra och multisjuka patienter.
Teamet har kompetens att bedöma, planera, ordinera och genomföra insatser. Vården utformas individuellt utifrån varje patients specifika behov, med målsättningen att tillhandahålla kvalificerad vård av hög standard såväl medicinskt och psykosocialt.
Ordinarie arbetstid är måndagfredag kl. 08.0017.00. För läkarna ingår även jourtjänstgöring lördagar, söndagar och helgdagar kl. 08.0017.00.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär självständigt arbete där du gör hembesök hos patienter i team tillsammans med sjuksköterskor i upptagningsområdet. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med övriga vårdgivare.
Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. Vid de fall patienter kan behöva sjukhusvård eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Medverkan i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete ingår självfallet också i dina arbetsuppgifter.
Vi är stolta över att få möjligheten att starta en vårdform där fler kan få mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta dig som är intresserad av att vara med och bygga verksamheten, samt vill bli en del av teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har en specialistkompetens inom exempelvis allmänmedicin, geriatrik, internmedicin eller annan specialistkompetens som bedöms relevant. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Även giltigt B-körkort är ett krav, då vården i huvudsak bedrivs i patienternas hem. Har du erfarenhet från liknande arbete är det meriterande.
Du har goda yrkeskunskaper, är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus och med förmåga att se patientens individuella behov. En del av arbetet innebär stöd och samtal varför du måste vara kommunikativ och ha förmåga att möta människor i livets olika skeden. Du har ett flexibelt förhållningssätt i att lösa arbetsdagens upplägg. Kvalitets- och förbättringsarbete och ett nära samarbete med teamet är en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta som en spännande tjänst? Sök då till oss, vi ser fram emot att lära känna dig!
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
