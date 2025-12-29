Specialistläkare till Mobilt team närsjukvård Hässleholm och Kristianstad
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Läkarjobb / Hässleholm Visa alla läkarjobb i Hässleholm
2025-12-29
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Hässleholm
, Kristianstad
, Ängelholm
, Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och utveckla våra enheter Mobilt team närsjukvård Hässleholm och Kristianstad? Då är du välkommen att söka denna spännande och utvecklande tjänst! Vi önskar nu utöka med ytterligare en specialistläkare till vårt team i Hässleholm. Vi har ett nära samarbete mellan teamet i Hässleholm och Kristianstad, sammanlagt har vi fem tillsvidareanställda specialistläkare som arbetar redan idag.
Mobilt team närsjukvård finns på flera ställen i Skåne och upplevs mycket positivt både av patienter och medarbetare. I december 2023 startade vi teamet i Kristianstad med upptagningsområde Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge kommun och i juni 2024 startade vi teamet i Hässleholm med upptagningsområde Hässleholm, Osby och Perstorp kommun.
De samverkansparter som ingår är Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK), Hässleholms sjukhus, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt andra vårdaktörer som finns i området som exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen i respektive kommun.
Mobila team närsjukvård är en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare. Teamet erbjuder en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som har behov av sjukvård i hemmet i stället för sjukhusvård där teamet kan bedöma, planera, ordinera och utföra insatser. Vården är formad utifrån varje enskild patients behov och målet är att erbjuda patienter optimal vård såväl medicinskt som psykosocialt.
Teamet utgår från respektive ort och består av läkare, sjuksköterskor, kurator och medicinsk sekreterare.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär självständigt arbete där du gör hembesök tillsammans med sjuksköterska eller kurator hos patienterna i de olika kommunerna. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på vårdcentral eller sjukhus. Vid de fall patienter kan behöva sjukhusvård eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Medverkan i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete ingår självfallet också i dina arbetsuppgifter.
Vi är stolta över att ha fått möjligheten att starta en ny vårdform där fler kan få mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta dig som är intresserad av att utveckla verksamheten och vill bli en del av teamet.
Teamet arbetar alla dagar i veckan, inklusive helger, vilket innebär att viss helgtjänstgöring ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens inom allmänmedicin, internmedicin eller annan specialistkompetens som arbetsgivaren bedömer relevant. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är ett krav att du har giltigt B-körkort då vården till stor del bedrivs i patienternas hem. Har du erfarenhet från liknande arbete är det meriterande.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus. Vidare har du förmågan att se patientens individuella behov samt ett flexibelt förhållningssätt i att lösa arbetsdagens upplägg. En del av arbetet innebär stöd och samtal vilket kräver att du är kommunikativ och har förmåga att möta människor i livets olika skeden. Kvalitets- och förbättringsarbete och ett nära samarbete med teamet är en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Pernilla Alriksson, Enhetschef 0724-61 00 72 Jobbnummer
9665439