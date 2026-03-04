Specialistläkare till Mobilt team närsjukvård Ängelholm
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Läkarjobb / Ängelholm Visa alla läkarjobb i Ängelholm
2026-03-04
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Hässleholm
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en vårdform där patientens behov styr - på riktigt?
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad där det märks som mest. Nu söker vi en engagerad specialistläkare som vill bli en central del av vårt starka, kompetenta och omtänksamma team. Här arbetar vi nära patienten, nära varandra och alltid med patientens bästa som vår självklara kompass.
Välkommen till en vårdform som berör och utvecklar!
På Mobilt team närsjukvård (MTN) i Ängelholm möter vi patienter i deras hemmiljö och erbjuder vård som är trygg, snabb och personcentrerad. Varje dag möter du människor som verkligen behöver och uppskattar din kompetens. Du får möjlighet att göra medicinska bedömningar och initiera behandlingar i hemmet, insatser som annars hade gjorts på vårdcentral eller sjukhus.
Teamet består av 12 engagerade kollegor: läkare, sjuksköterskor, kurator och medicinsk sekreterare. Tillsammans samarbetar vi tätt med hemsjukvård, vårdcentraler, sjukhus och ambulans. Vi finns till året runt mellan 08.00 och 17.00, med viss helgtjänstgöring.
Här är det inte bara patienterna som står i fokus utan även du som medarbetare får förutsättningar att växa. Vi arbetar både strukturerat och nära, och du får vara med och utveckla en vårdform som är central i omställningen mot en nära vård.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Dina uppdrag är både meningsfulla, varierade och nära patienten.
I rollen som specialistläkare hos oss kommer du att:
• göra medicinska bedömningar i patientens hem eller på kommunala boenden,
• ingå i ett nära samarbete med hela teamet och andra vårdgivare kring patientens fortsatta vård,
• bidra med både medicinsk och psykosocial kompetens,
• delta i utvecklings- och förbättringsarbete där dina idéer verkligen får genomslag,
• utvecklas i en miljö som erbjuder avsatt tid för kompetensutveckling.
Här får du tid och utrymme att se hela människan och skapa trygghet i varje möte.Kvalifikationer
Vi söker dig som delar vår passion!
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens i geriatrik, internmedicin, allmänmedicin eller annan specialitet som arbetsgivaren anser relevant. Du behärskar svenska på lägst C1 nivå och har du B körkort är detta en fördel.
Som person är du trygg, flexibel och empatisk. Du tycker om att arbeta nära patientens vardag och du har ett genuint engagemang för att möta varje individ utifrån deras unika behov. Det är precis så vi arbetar, allt vi gör, det gör vi med patienten i fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Annette G Friström, MLA 0722-24 10 18 Jobbnummer
9777290