Specialistläkare till mobilt närsjukvårdsteam i västra Blekinge
2025-12-09
Vill du arbeta i ett flexibelt team där patienten är i fokus? Vill du vara med och starta upp mobilt närsjukvårdsteam i Blekinge? Vi söker en specialistläkare till mobilt närsjukvårdsteam i västra Blekinge.
Vi kommer under våren 2026 starta upp mobilt närsjukvårdsteam i västra Blekinge. Här får du möjlighet att arbeta nära patienterna för att säkerställa en trygg och sammanhållen vård.
Mobilt Närsjukvårdsteam i Blekinge tillhör basenheten Regiongemensam närvård i område Nära vård tillsammans med Palliativmedicinska sektionen, Läkarbilen öst, Geriatriken och Sårcentrum. Totalt finns idag ca 90 medarbetare på basenheten.
Mobilt närsjukvårdsteam syftar till att förstärka redan befintliga vårdgivare och erbjuder en trygg och tillgänglig vård för patienter genom sjukvårdsinsatser i hemmet i stället för på sjukhus. Teamet har rollen som samordnande nav och kan bedöma, planera, ordinera och utföra insatser. Vården ges utifrån varje enskild patients behov med syfte att förbättra stödet för de mest sjuka äldre och individer med behov hälso- och sjukvårdsinsatser. Målet är att erbjuda vårdinsatser på rätt plats, på rätt vårdnivå och av rätt kompetens så nära patienten som möjligt.
Om jobbet
Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett team. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, och medicinsk sekreterare och utgår från fysiska lokaler som delas med Palliativmedicin och Sårcentrum på sjukhuset i Karlshamn.
Som läkare hos oss utför du medicinska bedömningar och insatser i patientens hem, korttidsboende eller i särskilt boende. Du leder och deltar aktivt i planeringen runt patienternas vård tillsammans med övriga professioner samt i nära samverkan med primärvårdens vårdcentraler, sjukhusklinikerna samt den kommunala hälso- och sjukvården.
Närsjukvårdsteamet har också ett nära samarbete med den palliativmedicinska sektionen. I nuläget kommer teamet att arbeta helgfria vardagar dagtid.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med varierande arbetsdagar, utvecklingsmöjligheter och delaktighet i det pågående omställningsarbetet till en mer god och nära vård i Blekinge.
Vill du vara en del av vårt team och arbeta tillsammans med oss?
Om dig
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och har relevant specialistutbildning. Du behärskar svenska språket i tal och skrift motsvarande lägst nivå C1.
Du ska ha B-körkort då vården bedrivs i huvudsak i patienternas hem.
För oss är det värdefullt att du är självständig och trygg i din yrkesroll och har förmågan att se patienternas individuella behov och har ett flexibelt förhållningssätt att lösa arbetets uppgifter. Du behöver vara kommunikativ och har förmåga att möta människor i olika skeden då stöd och samtal är en viktig del av ditt arbete. Vi ser också att du är intresserad av att arbeta i team och vill vara med och aktivt utveckla verksamheten
Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kommer att ske fortlöpande så välkommen med din ansökan!
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
