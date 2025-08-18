Specialistläkare till Matfors Hälsocentral, Sundsvall
2025-08-18
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Matfors Hälsocentral ingår i vårdområde Sundsvall/Ånge. Där ingår förutom Matfors även Liden, Granlo, Stöde och Ånge hälsocentral som vi har ett kontinuerligt samarbete med. På vår hälsocentral är vi ett fantastiskt team på 22 medarbetare och i nuläget 5 specialistutbildade allmänläkare i varierande anställningsgrad, förutom det distriktssjuksköterskor med olika specialkompetenser, undersköterskor, kurator, psykolog, medicinska sekreterare, receptionister, fysioterapeut, fotvård och sjukskrivningskoordinator. Vi är lantligt belägen i en fantastisk natur men inte långt ifrån Sundsvall. Är man bosatt i Sundsvall finns det goda kommunikationsmöjligheter med buss och en hållplats ett stenkast från vår entré. Vår hälsocentral har ca 6800 patienter och i området finns 3 st SÄBO, 1 trygghetsboende och naturligtvis även hemsjukvård som vi ansvarar över. Vi är ett sammansvetsat team som känner våra patienter väl och har en mysigt och familjär stämning som smittar av sig. Har man en tillsvidareanställning inom RVN så erbjuds man från 2024 ett friskvårdsbidrag på 5000 kr/ år vilket är en ganska unik förmån och vi jobbar mot målet att få 1100 listade patienter / läkare. Vill du bli en del av det teamet så är du den vi söker! Just nu söker vi alltså en Specialistläkare till oss på Matfors hälsocentral! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss står patienten i vårt fokus precis som det ska vara. Som läkare hos oss drivs du av kvalitet i ditt arbete och att vara en god samarbetspartner bland kollegorna. Vi lägger oerhört stor vikt vid patientbemötandet och arbetar i stor utsträckning med "vård på rätt vårdnivå" för att följa vårdens utveckling.
Som specialistläkare hos oss innebär ditt arbete:
Möten med patienter i alla åldrar på akut och planerad mottagning, främst fysiskt men även digitalt om det behövs
Möjlighet att handleda AT & ST-kollegor och stötta övriga yrkeskategorier i medicinska bedömningar
Har du något specialområde som du brinner för så är vi öppna för ett bra samarbete med övriga yrkeskategorier! Vi har dessutom regelbundna lokala internutbildningar inom Sundsvall/Ånge men även tillgång till det som regionen har att erbjuda. Väljer du att komma till oss ska vi se till så du får den introduktion du behöver.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har övriga specialistområden
Har erfarenhet av primärvård, gärna barnavårdscentral
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Integritet
Samarbetsförmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning. Urval och intervjuer sker löpande.
