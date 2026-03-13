Specialistläkare till Mammograficentrum, Sundsvall
2026-03-13
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Mammograficentrum Västernorrland är en enhet i framkant där ett av målen för verksamheten är att upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Vi kombinerar stort medicinskt kunnande med mänsklig omtanke. Vi har som mål att utföra effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig service mot våra patienter. Vi har en gemensam vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ. Vi är övertygade om att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har stor del i det mervärdet som vi skapar för patienterna och samhället i stort.
Verksamheten är nu i behov av nya kollegor - just nu söker vi en specialistläkare till Mammograficentrum! Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället, och kan göra skillnad varje dag - på riktigt!
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, placeringsort i Sundsvall.
Specialistläkare till Mammograficentrum, SundsvallPubliceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som bröstradiolog hos oss erbjuds du ett stimulerande och utvecklande arbete inom Bröstdiagnostik. Du kommer att ingå i ett välfungerande team bestående av bröstradiologer, sköterskor och medicinska sekreterare med lång sammantagen erfarenhet och bred kompetens. Med din ökande erfarenhet och med handledning från kollegor förväntas du ta stort eget ansvar.
Vi har ett nära samarbete med kirurg- och onkologkliniken, både vid diagnostik och under behandling, där den multidisciplinära konferensen är det forum där vi diskuterar handläggningen. Det gör dig till en viktig del av utredning och behandlingskedjan. Vi tar även hand om screeningverksamheten i länet. Screening av friska patienter kräver kort svarshantering och snabbt omhändertagande vid selektion, något som vi prioriterar i vårt dagliga arbete.
Via Svensk förening för bröstradiologi, SFBR, kan man ansöka om att bli certifierad bröstradiolog efter 2,5 års tjänstgöring på mammografiklinik. För certifiering finns en tydlig målbeskrivning som vi gärna ser att du följer vid en anställning hos oss.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Legitimerad läkare och har specialistkompetens utfärdat av Socialstyrelsen inom Radiologi/Bild- och Funktionsmedicin eller ST läkare i slutet av din utbildning inom nämnda specialitet
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Elin Lidström +4660182740 Jobbnummer
9796530