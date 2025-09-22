Specialistläkare Till Laro-Mottagningar I Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
2025-09-22
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare i psykiatri och vill vara med från allra första början när två helt nya LARO-mottagningar startar upp i Helsingborg runt årsskiftet? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Vi söker dig som vill vara med och forma en modern beroendevård där dina idéer och din kompetens får stort genomslag redan från start. Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera kliniskt arbete med verksamhetsutveckling och påverkan.
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Helsingborg har mottagningar och team förlagda i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. All heldygnsvård finns i Helsingborg och sammanlagt är vi 470 anställda i hela verksamheten. Vårt upptagningsområde är nordvästra Skånes tio kommuner. Sedan den första januari klassar Region Skåne och Lunds universitet oss som universitetssjukvård och vi arbetar hela tiden med att öka forskningsanknytning till verksamheten.
På vuxenpsykiatrimottagning LARO Helsingborg arbetar vi med utredning, bedömning och substitutionsbehandling för personer med diagnosen opioidberoende. Psykiatri är en stor del av det dagliga arbetet och behandling av lättare somatik och ADHD förekommer. Samtal med patienten och samarbete med omvärlden, i synnerhet med socialförvaltningen, är en viktig del av verksamhetens arbete. Vi arbetar i tvärprofessionella team där olika yrkeskategorier arbetar tillsammans för att erbjuda den bästa möjliga vården för våra patienter.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som specialistläkare blir du en central del av teamet i uppbyggnaden av våra nya mottagningar. Du bidrar aktivt till att skapa strukturer, rutiner och ett arbetssätt som genomsyras av kvalitet, samverkan och ett tydligt patientfokus.
I ditt kliniska arbete är dina huvudsakliga uppgifter att ge medicinsk rådgivning, diagnostisera, bedöma och behandla patienter enligt aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Hos oss möter du ofta komplexa och utmanande vårdförlopp där din kompetens gör verklig skillnad för patienten.
Som läkare hos oss ges du stora möjligheter att tillsammans med enhetschef och andra kollegor utveckla både avdelningen och vårdens innehåll. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla vår verksamhet, där vi välkomnar din kunskap, dina idéer och din erfarenhet. Då vi tar emot läkarstudenter från grundutbildningen, förväntas du också bidra med handledning till alla nivåer av utbildningsläkare både på avdelningen och som en del i jourarbetet på mottagningen. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med beroendevård, gärna inom LARO och psykiatrisk öppenvård. Det är även meriterande om du har erfarenhet och intresse av verksamhetsutveckling, förändringsarbete eller uppstart av nya enheter.
För att trivas hos oss behöver du tycka om att ta stort eget ansvar samtidigt som du gärna samarbetar i team. Du uppskattar och värdesätter teamets kompetens och delar gärna med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper till dina kollegor. Du har också en vilja att utveckla dig själv, dina arbetskamrater och verksamheten. Vidare har du lätt för att kommunicera och god förmåga att planera och strukturera både ditt och enhetens arbete. Du har god förmåga att arbeta inom fastlagda ramar och givna riktlinjer samt har alltid patientens bästa i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
Den här tjänsten omfattas av Region Skånes rekryteringsbonus.
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
