Specialistläkare till Läkarenhet Ortopedi, Örnsköldsvik
2025-12-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Ortopedi tillhör Länsjukvårdsområde Somatik och finns på tre orter, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Länssjukvård Ortopedi bedriver såväl planerad som akut verksamhet, inriktad mot ortopediska skador och sjukdomar. Här ingår även den Ortopedtekniska avdelningen.
Nu söker vi en specialistläkare till Länssjukvård Ortopedi. Placeringsort är Örnsköldsvik, men arbete i Sollefteå eller Sundsvall kan förekomma. Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Specialistläkare till Läkarenhet Ortopedi, Örnsköldsvik

Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss har du stora möjligheter att planera din arbetsdag. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Patientansvar: medicinsk utredning, bedömning och behandling av patienter
Administrativt arbete
Deltagande i jourlinjen
Du arbetar i ett team med läkarkollegor samt andra professioner.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom ortopedi
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har handledarutbildning för läkare
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Följande dokumentation skall bifogas din ansökan enligt handläggningsordning för sakkunnigprövning vid anställning av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter:
Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
Fullständig publikationslista
Pedagogiska meriter (om tillämpligt)Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)Intyg om sub-specialisering
Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Minna Mattsson +4666089610 Jobbnummer
9636018