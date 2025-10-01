Specialistläkare till Kramfors Hälsocentral, Region Västernorrland
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.
Närsjukvårdsområde Väster har ett sjukhus, fem regiondrivna hälsocentraler samt Livsstilsmedicin Österåsen. Närsjukvårdsområde Väster har cirka 300 medarbetare och tre verksamhetschefer.
Nu söker vi dig som är allmänspecialist. Just nu satsas det på primärvårdsläkarna i vårt område, närsjukvårdsområde väster. Vi vill att fler ska välja en ordinarie tjänst. Med en riktad läkarsatsning mot vårt västra område eftersträvar vi en listning på 1100 patienter för fast anställda läkare i primärvården utifrån Socialstyrelsens riktvärde. Som arbetsplats är vi lösningsfokuserade och vi värdesätter god samarbetsförmåga, ett lyhört och ödmjukt förhållningssätt och ett engagemang för utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Som läkare hos oss kommer du att bedöma, planera, behandla och följa upp dina patienter med insatser så som till exempel läkemedelsförskrivning, intygsskrivning och remisshantering. Förutom det löpande dagliga arbetet pågår flera former av livsstilsinriktat förebyggande arbete. Handledning av läkare under utbildning kan också förekomma.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Flexibel
Pedagogisk insikt
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
