Specialistläkare till Klinisk Patologi Patologilaboratoriet
2026-02-19
Hos oss erbjuds du ett givande arbete tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en bra arbetsmiljö. Verksamheten har en fin tradition av fokus på kvalitet och service och nu söker vi en specialistläkare inom Klinisk Patologi. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare inom Klinisk Patologi har du i första hand ett stort medicinskt ansvar där du dels driver utvecklingen inom laboratoriet med hjälp av kollegerna och dels stöttar kollegerna i deras arbete och fortsatta kompetensutveckling. Du deltar även i de sedvanliga arbetsuppgifterna inom klinisk patologi såsom utskärning, diagnostik av proverna, MDK och om kompetens finns, även inom cytologi. Du rapporterar till medicinsk ledningsansvarig läkare.
Klinisk Patologi inom Laboratoriemedicin Västmanland ansvarar för den morfologiska diagnostiken inom Region Västmanland. Vi är åtta överläkare, en specialist och fyra ST-läkare. Arbetet är uppdelat i subspecialisering men ett huvudansvarsområde och två-tre mindre områden där man stöttar sina kollegor.
Vi har goda möjligheter till kompetensutveckling, utvecklingsarbete och möjlighet till klinisk forskning i samarbete med Centrum för klinisk forskning (CKF).
Om arbetsplatsen
På Laboratoriemedicin välkomnas du till en verksamhet som omfattar specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Vi är ca 200 medarbetare och finns vid de fyra sjukhusen i Västmanland.
Med patienten och våra kunder i fokus levererar vi tjänster till vården i form av provtagning och provsvar, blodkomponenter, funktionsundersökningar samt omhändertagande av avlidna. Laboratoriemedicin arbetar för god och säker vård i rätt tid. Hos oss arbetar yrkeskategorier som biomedicinska analytiker, läkare, cytodiagnostiker, sjuksköterskor, undersköterskor, molekylärbiologer, kemister och laboratorieingenjörer.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistutbildning inom Klinisk Patologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som specialistläkare.
Du är en trygg, stabil person med god självinsikt. Du samarbetar och kommunicerar på ett bra sätt med andra människor. I rollen som läkare leder och handleder du på ett respektfullt, lyhört och positivt sätt. Rollen kräver att du har mod att agera efter din egen övertygelse, ser möjligheter i förändringar samt att du har en god förmåga att driva ditt arbete självständigt.
En förutsättning för tjänsten är att du kommunicerar och gör dig förstådd på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset, ingång 4, vecka 12. Vid behov finns även möjlighet att genomföra intervjun digitalt via Teams.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Läkarföreningen
Freja Bjellerup-Calissendorff freja.bjellerup-calissendorff@regionvastmanland.se 021-173707 Jobbnummer
9751768