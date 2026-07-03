Specialistläkare till Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
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2026-07-03
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Specialistläkare med Regionalt Ansvar
Vill du arbeta inom ett samhällskritiskt område i ett av Sveriges största verksamhetsområden inom diagnostik och transfusionsmedicin, där ditt medicinska arbete gör direkt skillnad för patienter och vårdens funktion? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en specialistläkare med regionalt ansvar och fokus på transfusionsmedicin till verksamhet Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Om verksamheten
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver verksamhet i hela Västra Götalandsregionen och ansvarar för blodgivning, blodkomponentförsörjning, laboratorieverksamhet, stamcellsverksamhet. Vi bedriver också utvecklings- och kvalitetsarbete på hög medicinsk nivå.
Verksamheten har en central roll i regionens hälso- och sjukvård och arbetar kontinuerligt med att utveckla framtidens transfusionsmedicin. Tillsammans med våra medarbetare bidrar vi till en säker, tillgänglig och kunskapsbaserad vård för regionens invånare.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
I rollen har du en viktig medicinsk och strategisk roll för verksamhetens transfusionsmedicinska arbete i regionen. Du arbetar nära sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, laboratoriepersonal och läkarkollegor för att säkerställa hög kvalitet, patientsäkerhet och likvärdig vård.
I uppdraget ingår att bidra till utveckling av verksamheten samt att skapa förutsättningar för ett nära samarbete mellan regionens olika enheter.
Arbetsuppgifter är:
Arbete inom verksamhetens transfusionsmedicinska verksamhet.
Medicinskt ansvar och sakkunnigansvar inom definierade områden.
Medverkan i utveckling, implementering och uppföljning av metoder, riktlinjer och arbetssätt.
Deltagande i utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för verksamhetens medarbetare
Samverkan med andra verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt övriga vårdgivare i regionen.
Anställning och placering
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid på vardagar, men beredskapstjänstgöring kvällar och helger kan ingå. Placeringsort är i första hand Göteborg, men resor inom Västra Götalandsregionen förekommer som en naturlig del av uppdraget.
Möjlighet till distansarbete kan finnas efter överenskommelse.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete inom ett samhällsviktigt område.
En nyckelroll i utvecklingen av regionens transfusionsmedicinska verksamhet.
Möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utvecklings- och kvalitetsarbete.
Arbete i tvärprofessionella team med hög kompetens och starkt engagemang.
En universitetsanknuten miljö med möjligheter till forskning, utbildning och kompetensutveckling.
Individuell introduktion och kontinuerlig fortbildning.Kvalifikationer
Läkarlegitimation, specialistkompetens inom Transfusionsmedicin och minst två års erfarenhet som specialist.
Intresse för transfusionsmedicin, folkhälsa och utveckling
God samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Erfarenhet av kvalitetsarbete, processutveckling eller regional samverkan är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är initiativtagande, utvecklingsorienterad och har ett genuint engagemang för verksamhetens samhällsuppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av läkare med utländsk legitimation föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss ? På vår webb kan du läsa mer. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Guldhedsgatan 10A (visa karta
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413 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Univ. Sjukhuset - Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Jobbnummer
9990422