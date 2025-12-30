Specialistläkare till Kärlkirurgen, Thorax-Kärlkliniken US
2025-12-30
Vill du vara en del av vårt team och få möjligheten att utvecklas inom thoraxanestesi- och intensivvård? Just nu söker thorax-kärlkliniken specialistläkare.
har du erfarenhet inom kärlkirurgi är detta en merit.
Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är den fjärde största thorax-kirurgiska enheten i Sverige. Kliniken är en del av hjärtcentrum och verksamheten omfattar kärlkirurgi, thoraxkirurgi, thoraxanestesi samt intensivvård vid avancerad hjärtsvikt. Forskning och undervisning ingår som viktiga uppdrag. Vi är sedan 2017 en universitetssjukvårdsenhet (USV-klinik). Våra patienter kommer huvudsakligen från Sydöstra sjukvårdsregionen. Sedan länge arbetar vi processorienterat i nära samarbete med kardiologi, klinisk fysiologi samt radiologi, och även på seldingerenheten som samlar åtta laboratorier för kateterburna åtgärder.
Kliniken har cirka 265 medarbetare. Inom kärlkirurgi utförs årligen

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en specialist med erfarenhet av kärlkirurgi. I tjänsten ingår arbete på vår intensivvårdsavdelning samt på våra operationsenheter (thoraxoperation och seldinger-enheten). Vi söker individer som gärna vill ta sig an ett eget medicinskt ansvarsområde att driva och utveckla för att möta framtidens utmaningar. Valet av ansvarsområden gör vi tillsammans i dialog och kan styras utifrån eget intresse, erfarenhet och kompetens. I tjänsten ingår primär-/bakjoursarbete.
Om dig
Du är specialistläkare/överläkare inom anestesi och intensivvård, gärna med erfarenhet av thorax-kärlanestesiologi och intensivvård. Vi erbjuder förutom klinisk utbildning möjlighet till postgraduate program inom SSAI, intensivvårdsprogrammet samt det riktade programmet mot thorax-kärlanestesiologi. Har du tidigare erfarenhet av intensivvård, forskning och är disputerad är det meriterande, men det är inget krav för tjänsten.
Som person är du stabil, flexibel, har ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Du är nyfiken och underhåller kontinuerligt din specialistkunskap. Du bidrar positivt till arbetsklimatet på kliniken samt är en kunskapsresurs för andra.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
