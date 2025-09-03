Specialistläkare till Infektion, Danderyds sjukhus
2025-09-03
Är du infektionsläkare och söker ett stimulerande jobb på en välfungerande klinik med gott arbetsklimat?
Vårt anställningserbjudande
Som specialistläkare på Infektionskliniken erbjuds du en varierad tjänstgöring på avdelning, mottagning samt akut- och konsultverksamhet.
Du kommer bli en del av en kompetent läkargrupp med god sammanhållning, en prestigelös och inkluderande stämning och med ett aktivt diskussionsklimat gällande såväl vetenskapliga frågor som medicinska förhållningssätt och verksamhetsutveckling.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Vi behöver stärka vår läkarbemanning och därför söker vi nu en ny kollega till vår läkargrupp. Tjänstgöringen innefattar placeringar på alla våra enheter, men tonvikt kan läggas mot exempelvis mottagningsverksamhet beroende på kompetens- och intresseprofil. Jour- och beredskapstjänstgöring kvällstid samt helger ingår i uppdraget. Vi ser forskning och utbildning som viktiga och stimulerande uppdrag i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom infektionssjukdomar. Du har en bred infektionskompetens och en stark klinisk förankring.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll med driv och engagemang i arbetet. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och kan arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom forskning och utbildning och värdesätter ditt intresse för verksamhetsutvecklande frågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Ansökan LUS-tjänst
Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Danderyds sjukhus.
För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:
Legitimationsbevis läkare
Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
Ev publikationsförteckning
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
