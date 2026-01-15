Specialistläkare till gynekologiverksamheten på Kungälvs sjukhus
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Kungälv
2026-01-15
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Engagerad läkare sökes till Gynekologimottagning, Kungälvs sjukhus, Sjukhusen i väster
Vill du vara en del av en trevlig mottagning med hög kompetensnivå och med stora möjligheter att påverka och utveckla öppenvårdsgynekologin inom Sjukhusen i väster? Då är du helt rätt för oss!
Gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus har fått ett utökat uppdrag och söker nu fler duktiga och engagerade medarbetare.
Inför hösten 2026 planerar vi inflytt i nya, moderna och fräscha lokaler, vilket ger oss fantastiska möjligheter att vidareutveckla vår verksamhet.
I nya lokaler har du möjlighet att vara med och utveckla den polikliniska operationsverksamheten och bidra till högkvalitativ, patientnära vård i ett engagerat team.
Nu söker vi en specialistläkare med engagemang och arbetsglädje till vår gynekologimottagning på Kungälvs sjukhus. Vår mottagning är en familjär enhet med stort patientfokus och teamarbete. Resultatet från medarbetarenkäten visade ett mycket högt resultat när det gäller trivsel och gemenskap.
Vi vill erbjuda kvalitativ vård i en trygg och välkomnande miljö för våra patienter. Mottagningen är en del av Sjukhusen i väster, som i dagsläget har fyra gynekologimottagningar, vilket ger goda möjligheter att vara med att påverka utvecklingen inom öppenvårdsgynekologi i och omkring Göteborgsområdet.Arbetsuppgifter
De fyra sjukhusen i förvaltningen, Kungälvs sjukhus, Angereds närsjukhus, Alingsås lasarett och Högsbo närsjukhus, har ett nära samarbete och utbyte med varandra. Detta innebär att du även kan komma att arbeta på andra sjukhus i förvaltningen Sjukhusen i väster, när det t e x gäller operationsuppdraget.
Som specialistläkare på Gynekologimottagning, Kungälvs sjukhus, kommer du att:
utföra gynekologiska utredningar, behandlingar och polikliniska operationer på mottagningen
ha möjlighet att påverka rutiner och arbetssätt på mottagningen
bedriva patientcentrerad vård och ge stöd till kvinnor i olika livsskeden
delta i utvecklingen av vår mottagning och verksamheten inom Sjukhusen i väster.
samarbeta med ett team av engagerade och kompetenta barnmorskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom gynekologi.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kolposkopi, slyngexcision samt gynekologiska dagkirurgiska standardingrepp, men det är inget krav.
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) är ett krav. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, så som flexibilitet, prestigelöshet och god samarbetsförmåga. För att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla verksamheten ser vi att du är trygg i din roll, målinriktad och har ett öppet sinne. Vi ser gärna att du har intresse av verksamhetsutveckling och är öppen för nytänkande.Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd till dagtid under måndag-fredag. Det finns möjlighet att arbeta kvällstid vissa dagar.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen att växa tillsammans med oss på Gynekologimottagning, Kungälvs sjukhus!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
