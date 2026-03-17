Specialistläkare till Gynekologimottagning
2026-03-17
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.
En av våra läkare kommer att gå på föräldraledighet, vilket ger ett utmärkt tillfälle att välkomna en ny kollega till vår mottagning! Vi söker dig som vill vara en del av vår engagerade mottagning där vi sätter värde på dina idéer och insikter.
Arbetsuppgifterna innefattar specialistvård inom gynekologi med fokus på undersökningar, utredningar och behandlingar. Du kommer att bedriva patientcentrerad vård och ge stöd till kvinnor i olika livsskeden.
Vi har precis infört ett nytt arbetssätt där du har mottagning halva dagen och administration den andra halvan.
Som gynekolog hos oss har du förutom egen mottagning även en konsultativ roll mot våra barnmorskor samt eventuellt möjlighet att operera i vårt dagkirurgiska center med nio operationssalar med övervaknings- och uppvakningsenhet.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag, vilket ger dig tid för återhämtning och främjar välmående och hållbarhet. Du är ledig på helger och röda dagar, vilket skapar förutsättningar för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Hos oss värdesätter vi ditt välbefinnande både på och utanför arbetsplatsen. Profil
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom gynekologi
Erfarenhet av kolposkopi, slyngexision
God samarbetsförmåga och ett patientfokuserat arbetssätt
Engagemang för att bidra till klinikens fortsatta utveckling.
Vi är öppna för att diskutera tjänstgöringsgraden och om du har önskemål om att kombinera arbete hos oss med arbete på annan förvaltning är vi redo att utforska möjligheterna för att skapa en balanserad och givande arbetsmiljö för dig som gynekolog.
Bli en del av vår mottagning - ett inspirerande team i moderna lokaler, där patientfokus och kvalitet står i centrum!Anställningsvillkor
Tjänsten avser ett vikariat t o m 270530.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Västra Götalandsregionen. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Gynekologimottagning, Högsbo närsjukhus Kontakt
Yen Göthlund, enhetschef yen.gothlund@vgregion.se Jobbnummer
9803446