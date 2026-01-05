Specialistläkare till grenspecialitet barn- och ungdomsneurologi
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn-och ungdomsmedicin som vill subspecialisera dig inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Tjänsten utgår från Helsingborg, men ungefär halva din utbildningstid kommer du vara placerad på Verksamhetsområde (VO) barnmedicin, Skånes universitetssjukhus (Sus).
På Barnkliniken i Helsingborg har vi ett öppet klimat med många kompetenta och trevliga kollegor. Här finns möjlighet till att arbeta fullt ut kliniskt men vi har också flera forskningsaktiva kollegor.
Verksamhetsområde Barn och ungdom i nordvästra delen av Skåne har mottagningsverksamhet i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. Vid sjukhuset i Helsingborg finns barn- och ungdomsmedicinsk akutmottagning, barn- och ungdomsavdelning, neonatalavdelning och dagvårdsavdelning.
Totalt är vi cirka 300 medarbetare inom verksamhetsområdet och våra patienter har en bredd från prematurfödd till 18 års ålder.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som blivande barnneurolog arbetar du under din subspecialisering både i Helsingborg och i Lund, men tjänstgöringsort efter avslutad vidareutbildning är Helsingborg. Denna tjänst är uppbyggd i samarbete mellan neurologsektionen i Lund och barnkliniken i Helsingborg. I Helsingborg arbetar du tillsammans med kollegor inom det tvärprofessionella neurologiteamet, för att utreda, behandla och följa upp barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar. Du har ett nära samarbete med alla enheter inom verksamhetsområdet.
Barnhabiliteringen tillhör en annan förvaltning men har en specialist inom barn- och ungdomsneurologi knuten till sig. På kliniken har vi en välfungerande läkargrupp inom såväl bakjours- som primärjourslinjen. Samarbetet mellan våra enheter är gott och vi har en god sammanhållning.
På Sus har du placering på barn- och ungdomsmedicinsk vårdavdelning i Lund, neurologiska dagvårdsavdelning i Lund och ha specialiserad mottagningsverksamhet i Lund och Malmö. Fördelningen kommer vara cirka 50 % i Helsingborg och 50 % Sus under din utbildning.
Du följer rekommendationer och mål från svensk neuropediatrisk förening under utbildningen till barnneurolog. I stora drag tjänstgör du inom specialiserad barnneurologi, barnhabilitering, neurofysiologi samt vuxenneurologi. Du kan också göra randutbildning inom neurokirurgi, genetik eller radiologi beroende på dina önskemål.
Huvudhandledare utses från barnneurologsektionen i Lund och övergripande studierektor för grenspecialiteten för södra sjukvårdsregionen finns också i Lund. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har eller snart färdigställer specialistutbildning inom barn- och ungdomsmedicin. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du är trygg i din läkarroll och har förmåga att sätta dig in i patient-/familjeperspektivet med helhetssyn. Du har förmåga att analysera och komma vidare i komplexa ärenden tillsammans med kollegor i övriga teamet. Du är nyfiken och håller dig uppdaterad inom ditt område och bidrar till ett gott utbildningsklimat på kliniken.
Vi värdesätter särskilt en god samarbetsförmåga, noggrannhet och ett flexibilitet förhållningssätt för att lätt kunna ställa om till ändrade omständigheter. Vi önskar att du liksom oss bidrar med ditt engagemang och glada humör. Därtill delar du också vår värdegrund: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
