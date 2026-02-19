Specialistläkare till FoUU-uppdrag om cancer i primärvården APC

Region Stockholm / Läkarjobb / Järfälla
2026-02-19


Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC och de tre universitetsvårdcentralerna Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen utgör primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV) och är en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Specialistläkare till FoUU-uppdrag om cancer i primärvården

Specialistläkare i allmänmedicin sökes till regionalt fortbildnings- och utvecklingsuppdrag inom cancer i primärvården (CaPrim)

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) söker en specialistläkare i allmänmedicin för ett deltidsuppdrag inom Cancer i primärvården (CaPrim).

Uppdraget är en del av APC:s regionala fortbildnings- och utvecklingsuppdrag och omfattar primärvården i Region Stockholm.

Cancer i primärvården är ett prioriterat utvecklingsområde. Genom CaPrim utvecklas arbetssätt, kunskapsstöd och fortbildningsinsatser med syfte att förbättra tidig upptäckt, stärka handläggningen och bidra till hög kvalitet i primärvårdens cancerarbete. Arbetet sker i linje med den regionala kunskapsstyrningen och i nära samverkan med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Du kan läsa mer om oss på Akademiskt primärvårdscentrum Stockholm

Om uppdraget

Uppdraget omfattar 40-60 procent och kombineras med fortsatt kliniskt arbete. Du behåller din grundanställning i vården.

Som läkare inom CaPrim ingår du i ett regionalt fortbildningsteam vid APC. Arbetet är verksamhetsnära och utgår från primärvårdens uppdrag och förutsättningar i hela regionen.

I uppdraget ingår att:

utveckla och genomföra fortbildningar och utbildningsinsatser för primärvårdens medarbetare
bidra till kunskapsspridning kring tidig upptäckt och handläggning av cancer
medverka i utveckling av arbetssätt och processer kopplade till primärvårdens cancerarbete
samverka med Regionalt cancercentrum och andra regionala aktörer

Det finns möjlighet att även verka som processledare för primärvård inom Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Rollen innebär att företräda primärvårdens perspektiv i det regionala cancerarbetet, bidra till utveckling av vårdprocesser samt medverka i uppdatering av cancerrelaterade dokument på VISS.

Vi erbjuder:

En stimulerande arbetsmiljö på en universitetsvårdcentral
Goda möjligheter till professionell utveckling
Möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utvecklingsprojekt
Möjlighet att bidra till utvecklingen av primärvården

Vi söker dig som

är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin anställd i primärvården
har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
har god datorvana
har intresse för fortbildning, vårdutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

Meriterande är erfarenhet av forskning, kunskapsstyrning eller pedagogiskt arbete.

Vi söker en kollega som är trygg i sin yrkesroll, strukturerad och van att arbeta i team. Uppdraget kräver förmåga att ta ansvar för regionalt utvecklingsarbete och att arbeta långsiktigt med förbättring av vårdprocesser.

Meriterande:

Erfarenhet av forskning eller kunskapsstyrning
Pedagogisk kompetens

Publiceringsdatum
2026-02-19

Dina personliga egenskaper
Du är trygg i din yrkesroll, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team, bygga nätverk och ta ansvar för utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Välkommen till ett meningsfullt arbete!

Anställningsform:

Tillsvidareanställning
Uppdraget är placerat på Jakobsbergs universitetsvårdcentral. Uppdraget omfattar 40-60 procent eller enligt överenskommelse
Provanställning kan tillämpas
Arbetstid: måndag-fredag
Tillträde enligt överenskommelse

Övrig information:

Ansökningar hanteras fortlöpande och intervjuer kan påbörjas innan sista ansökningsdag.

Låter det intressant?

Välkommen med din ansökan - så berättar vi gärna mer om uppdraget.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:

• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.

• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.

• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.

Ersättning
månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

