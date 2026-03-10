Specialistläkare till Familjeläkarna Danvik specialiserad rehab
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Läkarjobb / Nacka Visa alla läkarjobb i Nacka
2026-03-10
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Nacka
, Haninge
, Mjölby
, Håbo
, Uppsala
eller i hela Sverige
Familjeläkarna Danvik specialiserad rehab söker en specialistläkare för att arbeta med högspecialiserad rehabilitering i en stimulerande och utvecklande miljö.
Vill du arbeta i en verksamhet där medicinsk kompetens, utveckling och arbetsglädje går hand i hand? Danviks Rehab söker nu en specialistläkare som vill bli en del av vårt engagerade läkarteam.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera klinisk spets, inflytande och rimlig arbetsbelastning i en verksamhet där rehabiliteringsmedicin verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
Familjeläkarna är en vårdgivare som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Familjeläkarna Danviks Rehab
Danviks Rehab startade oktober 2024 på uppdrag från region Stockholm. Vi har en avdelning med 12 platser. Med tiden vi har blivit en självklart val för rehabilitering av våra patienter som ofta önskar och väljer oss för sin rehabilitering.
Arbetet bedrivs i välfungerande interdisciplinära team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal. Enheten präglas av gott samarbetsklimat, engagerade medarbetare med stor möjlighet för att utvecklas och påverka utvecklingen.
Vår moderna avdelning ligger i anrika Danvikshem med vacker utsikt, nära kommunikationer
Beskrivning av tjänst
Som specialistläkare hos oss arbetar du inom slutenvård. Det finns möjlighet att kombinera din tjänst med arbete på ASIH enheter beroende på önskemål och av geografiskt avstånd. Tjänsten omfattar:
In- och utskrivningsbedömningar
Teamronder och interdisciplinärt samarbete
Remissbedömningar
Handledning av läkare och internutbildning
Om du önskar finns möjlighet att delta i beredskapslinje jourer nätter och helger.
Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare med svensk läkarlegitimation, gärna inom:
Rehabiliteringsmedicin
Internmedicin
Geriatrik
eller närliggande specialitet
Vi är även öppna för andra specialistkompetenser som kan stärka vår rehabiliteringsmedicinska bredd.
Som person är du engagerad, samarbetsinriktad och trygg i din yrkesroll. Har du intresse för FoU, utvecklingsarbete eller innovation är det meriterande, men inget krav.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid/deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: Finns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7360701-1884070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Danvikshemsvägen 8A (visa karta
)
131 31 NACKA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9788046