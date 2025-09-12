Specialistläkare till Doktor24:s digitala obesitas-tjänst
Vi söker fler läkare till Doktor24:s digitala obesitastjänst
Är du intresserad av att arbeta evidensbaserat med läkemedelsbehandling och livsstilsstöd för patienter med övervikt och fetma? Hos oss på Doktor24 får du möjlighet att bidra till en angelägen och växande del av svensk hälso- och sjukvård - på ett flexibelt och kollegialt sätt.
Som läkare i vår digitala obesitastjänst arbetar du med bedömning, behandling och uppföljning av patienter med övervikt och fetma. Arbetet sker digitalt via chatt eller video. Du utreder indikation för farmakologisk behandling, initierar behandling vid behov och följer patienten i sin viktresa - i nära samarbete med psykologer som ger livsstilsstöd.
Du har alltid tillgång till våra evidensbaserade riktlinjer, och möjlighet att konsultera kollegor med lång erfarenhet. Vårt fokus ligger på medicinsk kvalitet - och det förväntar vi oss att du delar. Medical Quality-teamet finns tillgängligt som stöd och kvalitetssäkrare i det kliniska arbetet.
Om Doktor24
Doktor24 är en av Sveriges ledande digifysiska vårdgivare. Vi erbjuder digital vård och vaccinationer via våra 85 mottagningar i samarbete med Apoteket. Vårt medicinska team består av specialistläkare, leg läkare, psykologer med lång klinisk erfarenhet. Inom kort även dietister.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:* Legitimerad läkare med specialistkompetens, eller ST-läkare, inom allmänmedicin, internmedicin, akutsjukvård eller liknande specialitet.* Kliniskt trygg och medicinskt uppdaterad, gärna med erfarenhet av att behandla övervikt och fetma.* Bekväm med digitala verktyg och har god teknisk förmåga.* Empatisk, strukturerad och tydlig i patientkontakten.
Tidigare erfarenhet av digital vård är meriterande men inte ett krav.
Arbetstider
Under introduktionen önskar vi att du arbetar dagtid, måndag-fredag, då alla stödresurser finns tillgängliga. När du är trygg i tjänsten finns möjlighet till flexibelt arbete även under kvällar och helger - ofta kombinerat med annan klinisk tjänstgöring.
Vill du veta mer om vår obesitastjänst?Läs vidare här: https://doktor24.se/digital-vard/viktnedgang/
