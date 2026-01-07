Specialistläkare till BUP Neuropsykiatris nya mottagning i Sickla
2026-01-07
Vår verksamhet växer! Är du specialistläkare och vill jobba på en välfungerande och trevlig enhet där vi vill förbättra och utveckla vården för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri söker nu en specialistläkare till en nystartad enhet i Sickla.
Arbetet sker dagtid.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av BUP En väg in, samt hittills sex neuropsykiatriska mottagningar: Nordost (Mörby), Nordväst (Solna), Sydost (Sickla), Sydväst (Älvsjö) och Väst 1 och 2 (Brommaplan). Uppdraget är angeläget och gemensamt: att utreda och behandla barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter. Hos oss samarbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och chefer för att ge våra patienter tillgänglig, effektiv och patientfokuserad vård.
Arbetsklimatet på BUP Neuropsykiatri präglas av utveckling, hög kompetens och kvalitet. Enheterna arbetar med medicinsk behandling, bedömningar och utredningar där frågeställningen är neuropsykiatriska svårigheter.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att tillsammans med en psykolog genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och unga enligt nationella riktlinjer och BUPs processkartor samt påbörja medicinsk behandling vid avslutad utredning, och följa upp effekter av den i team med sjuksköterska. Du utgör ett stöd för kolleger vid behandlingskonferenser och bedömning av ärenden utifrån din profession som läkare.
Du, som alla medarbetare, är en viktig del av teamet och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete. Inom sektionen arbetar i nuläget ca 20 andra specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.Kvalifikationer
Du som söker ska vara specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Erfarenhet från arbete med barn- och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik är meriterande, liksom vana vid arbete enligt moderna, evidensbaserade metoder. Erfarenhet från barnpsykiatrisk öppenvård eller barnmedicinsk mottagning är också meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker en kollega som är trygg och strukturerad i sitt yrkesutövande, med gott omdöme och god samarbetsförmåga som genom sitt arbetssätt kan bidra till en positiv arbetsmiljö som präglas av hög professionalitet. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Jourtjänstgöring kan komma att ingå.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Samuel Stener, enhetschef 0702408975
