Specialistläkare till BUP Neuropsykiatri sydväst 2 i Älvsjö - 2 tjänster
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-02-27
Är du specialistläkare och vill vara med att bygga upp en enhet där vi utvecklar och förbättrar vården för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? BUP Neuropsykiatri söker nu två specialistläkare till enheten BUP Neuropsykiatri sydväst 2 som kommer att starta i Älvsjö.
BUP Neuropsykiatri sydväst 2 startar successivt sin verksamhet under 2026/2027. Nu söker vi engagerade kollegor som tillsammans med oss på BUP Neuropsykiatri sydväst vill vara med och bygga mottagningen från grunden.
Placering kan i uppstartsfasen vara i Älvsjö eller annan geografisk närliggande mottagning inom BUP Stockholm. Under 2027 flyttar BUP Neuropsykiatri sydväst 2 till nyrenoverade lokaler i Solberga (Älvsjö).
Mottagningens uppdrag är att genomföra neuropsykiatriska utredningar hos barn och unga i åldrarna 0-17 år samt att ansvara för farmakologisk behandling vid fastställd adhd. På de neuropsykiatriska mottagningar inom BUP Stockholm arbetar psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, biträdande enhetschef och enhetschef. Dessa funktioner kommer att rekryteras till BUP Neuropsykiatri sydväst 2.
Vi strävar efter hög kvalitet i vårt arbete och vill bidra till ökad tillgänglighet för vår målgrupp. Samtidigt är det viktigt för oss att skapa en välfungerande arbetsplats där vi trivs, samarbetar och tillsammans utvecklar verksamheten.
BUP Neuropsykiatri består av BUP En väg in samt sex neuropsykiatriska mottagningar belägna i Älvsjö, Sickla, Solna, Bromma och Danderyd.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att tillsammans med psykolog genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och unga enligt nationella riktlinjer och BUP Stockholms processkartor. Efter avslutad utredning ansvarar du för medicinsk behandling vid adhd. Du träffar patienter för insättning, uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandling i samarbete med sjuksköterska.
Du utgör ett stöd för kolleger vid behandlingskonferenser och bedömning av ärenden utifrån din profession som läkare.
Eftersom BUP Neuropsykiatri sydväst 2 byggs upp från grunden får du och dina kollegor en unik möjlighet att tillsammans forma arbetssätt, struktur och kultur.
Du är en viktig del av teamet och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete. Inom sektionen arbetar i nuläget ca 20 andra specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.
Det finns möjlighet till distansarbete med digitalt patientarbete i den mån verksamheten tillåter.Kvalifikationer
Du som söker ska vara specialist inom barn- och ungdomspsykiatri alternativt specialist inom vuxenpsykiatri. Erfarenhet från arbete med barn- och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik är meriterande, liksom vana vid arbete enligt moderna, evidensbaserade metoder. Erfarenhet från barnpsykiatrisk öppenvård eller barnmedicinsk mottagning är också meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har mycket god samarbetsförmåga, ett gott omdöme och en prestigelös inställning i ditt yrkesutövande. Genom ditt professionella och respektfulla arbetssätt bidrar du aktivt till en positiv arbetsmiljö som präglas av engagemang, kvalitet och hög professionalitet.
För dig är det självklart att tillsammans med kollegor utveckla, förbättra och upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet. Intresse för digitalisering och utveckling av vårdprocesser är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid. Tillträde snarast. Jourtjänstgöring kan komma att ingå.
Övrig information
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
