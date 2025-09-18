Specialistläkare till BUP Neuropsykiatri på Brommaplan
Vi vill öka tillgängligheten till NPF-utredning och läkemedelsbehandling för barn och unga med neuropsykiatriska frågeställningar.
Vi utökar därför vår läkarbemanning och söker dig som är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri, och har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av BUP En väg in, samt hittills fem neuropsykiatriska mottagningar: Nordost (Mörby), Nordväst (Solna), Sydost (Sickla), Sydväst (Älvsjö) och Väst 1 (Brommaplan) samt Väst 2 (Brommaplan). Uppdraget är angeläget och gemensamt: att utreda och behandla barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter. Enheterna arbetar med medicinsk behandling, bedömningar och utredningar där frågeställningen är neuropsykiatriska svårigheter. Hos oss samarbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och chefer för att ge våra patienter tillgänglig, effektiv och patientfokuserad vård. Arbetsklimatet inom BUP Neuropsykiatri präglas av utvecklingsinriktning, hög kompetens och god trivsel. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att tillsammans med en psykolog genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och unga enligt nationella riktlinjer och BUP Stockholms processkartor samt påbörja medicinsk behandling vid avslutad utredning och följa upp effekterna av den tillsammans med en sjuksköterska.
Du kommer att arbeta med patienter från båda våra mottagningar, Väst 1 och Väst 2, som befinner sig på samma adress men på olika våningsplan.
Du, som alla medarbetare, är en viktig del av teamet och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete.
Som specialistläkare inom BUP Stockholm ingår du även, efter sedvanlig introduktion, vid behov i bakjourslinjen.
Det finns möjlighet till distansarbete cirka en dag i veckan, beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker ska vara specialist inom barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri och ha klinisk arbetslivserfarenhet från området. Du är van vid arbete enligt ny forskning och evidensbaserade metoder. Det är meriterande om du har erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri och/eller neuropsykiatriska utredningar och behandlingar.Dina personliga egenskaper
Vi söker en kollega som är trygg och strukturerad i sitt yrkesutövande, med gott omdöme och god samarbetsförmåga som genom sitt arbetssätt kan bidra till en positiv arbetsmiljö som präglas av hög professionalitet. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom förmånliga tjänstepensionsvillkor, fri offentlig sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
