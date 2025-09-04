Specialistläkare till BUP Neuropsykiatri Nordväst
Är du specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri med särskilt intresse för det neuropsykiatriska fältet? BUP Neuropsykiatri Nordväst i Solna (Västra Skogen), söker nu ytterligare två specialistläkarkollegor till vår mottagning, varav en MLA.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av En väg in, samt hittills fem neuropsykiatriska mottagningar. Dessa mottagningar arbetar med bedömningar och utredningar där frågeställningen är neuropsykiatriska svårigheter. I sektionen arbetar vi med stegvis utredning vilket innebär att utredningens omfattning styrs av patientens problematik och vårdbehov. Sektionens uppdrag innefattar även farmakologisk behandling vid ADHD. Hos oss samarbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare/administratör för att ge våra patienter en tillgänglig, jämlik, effektiv och patientfokuserad vård.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter i att, tillsammans med psykolog, genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och unga enligt nationella riktlinjer och BUP:s processkartor. Även farmakologisk behandling vid ADHD ingår i uppdraget, i nära samarbete med det medicinska teamet bestående av läkare och sjuksköterskor. Du utgör ett stöd för kollegor vid bedömning av ärenden utifrån ditt medicinska perspektiv och får möjlighet att handleda ST-läkare på mottagningen. Jourtjänstgöring ingår i tjänsten. Det administrativa arbetet hanteras med stöd från tre medicinska sekreterare som arbetar på mottagningen.
Det finns möjlighet att ta uppdraget som medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA). Som MLA kommer du att ha det övergripande medicinska ledningsansvaret för enheten och säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande riktlinjer och lagstiftning. Rollen innebär att ge rådgivning och stöd till personal i medicinska frågor samt att delta i utveckling och uppföljning av rutiner och processer för att upprätthålla hög medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.
Du är en del av ett team och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete. Samarbete med vårdgrannar och samarbetspartners inom och utom den egna organisationen ingår som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det finns möjlighet till distansarbete med distanskontakter om verksamheten tillåter, enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Du som söker ska vara specialist inom barn- och ungdomspsykiatri.
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn 0-5 år är meriterande, liksom vana av arbete enligt moderna, evidensbaserade metoder.Dina personliga egenskaper
Vi söker en kollega som är trygg och strukturerad i sitt yrkesutövande, har god samarbetsförmåga, och som genom sitt arbetssätt kan bidra till en positiv arbetsmiljö som präglas av hög professionalitet. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för dig som medarbetare att utvecklas inom din profession. Vi kan erbjuda handledning och olika utbildningar i olika bedömningsinstrument och behandlingsmetoder. Övriga förmåner är t.ex. fri offentlig sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling och tjänstepension. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
