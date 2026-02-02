Specialistläkare till BUP Mellanvård - Intensiv öppenvård
Vill du arbeta med barn och ungdomar med komplex psykiatrisk problematik i ett engagerat och erfaret team? Då kan BUP Mellanvård vara rätt arbetsplats för dig.
BUP Mellanvård är en enhet inom BUP:s sektion för Intensiv öppenvård som arbetar med barn och ungdomar samt deras familjer som är i behov av mer intensiv hjälp inom den specialiserade barnpsykiatrin. Mottagningen ligger på Arenavägen 33 i Globen-området.
Vi arbetar enligt modellen FACT (Flexible Assertive Community Treatment), en modell för behandling och stöd vid komplexa och allvarliga tillstånd och livsomständigheter där samverkan är avgörande. Målgruppen är barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik, ofta med samsjuklighet och låg funktionsnivå. Våra insatser anpassas utifrån patientens och familjens behov och vi möter patienter både i hemmet, i närmiljö och på mottagningen.
På enheten arbetar drygt ett tjugotal kvalificerade medarbetare - läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, behandlare och administratörer. Vi erbjuder ett brett bedömnings- och behandlingsutbud utifrån olika teoretiska synsätt. Gruppen präglas av engagemang, samarbete och hög kompetens. Vi värnar om en god arbetsmiljö och ett öppet klimat.
Nu söker vi en ny specialistläkare då en av våra kollegor går i pension.
Hos oss blir du en av två specialistläkare på mottagningen och får en viktig roll i teamets medicinska arbete kring patienter med komplex problematik.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Specialistläkarens huvudsakliga arbetsuppgifter är bedömning, diagnostik och behandling samt handledning av ST-läkare. Teamet har ett helhetsansvar för patientens vård, såväl planerade som akuta insatser.
En stor del av arbetet handlar också om att utveckla våra insatser på enheten och samarbetet mellan enheterna inom sektionen Intensiv öppenvård kring svårbehandlade patienter. I detta ingår att ge konsultativt stöd till läkare på andra mottagningar.
Som specialistläkare inom BUP Stockholm ingår du även, efter sedvanlig introduktion, vid behov i bakjourslinjen.Kvalifikationer
Är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri (eller närliggande specialitet) och är godkänd för tjänstgöring i Sverige
Uttalat intresse för komplex psykiatrisk problematik och arbete med patienter och familjer i kris
Trivs med samverkan och teamarbete
Är flexibel och uppskattar arbete även utanför mottagningen
Erfarenhet av neuropsykiatriska frågeställningarDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid att du har ett strukturerat arbetssätt och samtidigt flexibilitet när omständigheter förändras. Du har god samarbetsförmåga, är prestigelös och kan arbeta självständigt med professionell integritet i team.
Du är nyfiken och har en vilja att både lära och lära ut.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer kan löpande under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Bup Mellanvård Nordväst är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
