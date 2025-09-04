Specialistläkare till BUP könsinkongruens och könsdysfori (KID)
2025-09-04
BUP könsinkongruens och könsdysfori (KID) är en enhet inom BUP Forsknings- och utvecklingscentrum (FoUU), som är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och utbildning inom BUP Stockholm.
Här finns flera barnpsykiatriska mottagningar som alla bedriver utvecklingsarbete. BUP FoUU är en dynamisk arbetsplats där klinisk personal och forskare arbetar nära tillsammans.
BUP KID tar emot barn och ungdomar på remiss från barnpsykiatri i Stockholm och övriga landet. Vi bedömer och utreder könsinkongruens och könsdysfori samt ger insatser till barn och ungdomar när det finns behov av detta.
Sedan 1 januari 2024 bedrivs all könsdysforivård som nationell högspecialiserad vård, NHV, enligt ett beslut från Socialstyrelsen. BUP KID är, tillsammans med ANOVA, en del av denna vård.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att genomföra komplexa barnpsykiatriska bedömningar/utredningar i ett multidisciplinärt team med fokus på differentialdiagnostik. Arbetet kommer att vara kliniskt, men även inom ramen för forskningsstudier. Dessutom kommer det ingå att delta i metodutveckling, konsultativ verksamhet samt forskning/kvalitetssäkring. I uppdraget ingår även samverkan med andra mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering, skola och socialtjänst. Jourtjänstgöring ingår.
Det tvärprofessionella samarbetet är viktigt hos oss.
I tjänsten kan det förekomma uppdrag inom andra enheter inom BUP FoUU.Kvalifikationer
Du är specialist inom barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri.
Vi söker dig som vill arbeta med och delta i utvecklingsarbetet av den barnpsykiatriska vården för ungdomar med könsinkongruens/könsdysfori. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård samt att du har erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad, flexibel samt har en god samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5000 kr per år).
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Forsknings- och Utvecklingscentrum är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Månadslön
