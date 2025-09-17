Specialistläkare till bemanningsuppdrag på slutenvårdsrehab i Sollentuna
2025-09-17
Om oss
Capio Bemanning erbjuder flexibla och varierande bemanningsuppdrag för läkare, sjuksköterskor och paramedicinare inom områdena Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende, närakuter och Primärvård.
Din roll
Vi söker specialistläkare till vår slutenvårdsrehab i Sollentuna. Här vårdas patienter som behöver rehabilitering efter ortopediska, thoraxkirurgiska och andra kirurgiska ingrepp eller efter medicinsk behandling. Du ansvarar för rond och patientflöde på en avdelning tillsammans med ett engagerat team bestående av underläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare. Arbetsuppgifterna inkluderar rondarbete, inskrivning och utskrivning av patienter samt bedömning av remisser. Du kan både fakturera via eget bolag såväl som arbeta som timanställd direkt via Capio Bemanning.
Vi erbjuder dig
En trygg uppdragsgivare med fler än 15 000 anställda i Sverige
En kontaktperson på Capio Bemanning som finns där för dig, före, under och mellan uppdragen
Marknadsmässig ersättning
Flexibilitet, arbeta under kortare eller längre perioder
Uppdrag som speglar din kompetens
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet!
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare, gärna inom internmedicin, kardiologi eller annan relevant specialitet, och har erfarenhet av arbete inom slutenvården. Du är trygg i din kliniska kompetens, har god förmåga att samarbeta i team och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, och är en god kommunikatör. På Capio värdesätter vi social kompetens, självständighet och samarbetsförmåga.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
