Specialistläkare till barn- och ungdomspsykiatrins mottagning i - Region Uppsala

Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala2021-06-29Verksamhetsområde psykiatriMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetBarn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en av fem sektioner i verksamhetsområde psykiatri vid Akademiska sjukhuset. Barn- och ungdomspsykiatrin svarar för specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård till personer i åldrarna 0-18 år i Uppsala län med öppenvårdsmottagningar?i relativt centrala delar av Uppsala och Enköping. Vår slutenvårdsavdelning, akutmottagningen och ätstörningsmottagningen är belägna på Akademiska sjukhuset.?På mottagningen i Enköping arbetar cirka 10 medarbetare med ca 800 patienter i åldrarna 0-17 år. Patientgrupperna är barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt svåra depressioner och komplexa ångestdiagnoser. Mottagningen tar emot patienter från Håbo och Enköpings kommun och samverkar mycket med socialtjänsten och elevhälsan.?Nu söker vi en specialist som vill vara med och fortsätta att utveckla denna lilla men mycket välfungerande mottagning, där det finns ytterligare en specialistläkare. ?På BUP i Uppsala län finns 12 specialist/överläkartjänster. Som läkare inom BUP ingår du i sektionens läkargrupp med andra erfarna, trevliga och skickliga kollegor.Ditt uppdragI dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga medicinska arbetsuppgifter så som barnpsykiatrisk diagnostik samt bedömnings- och behandlingsarbete. Du arbetar i team med?psykologer, sjuksköterskor, kuratorer och skötare. I arbetet ingår även handledning av läkarstudenter och ST-läkare. Jour- och beredskapsarbete (bakjour) på vår akutavdelning ingår i tjänsten2021-06-29Vi söker en legitimerad läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, alternativt psykiatri. Stor vikt kommer att läggas vid klinisk skicklighet och goda ledaregenskaper.Vi erbjuderVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Innan eventuell anställning kommer utdrag ur misstanke- och belastningsregister att göras.? ?Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Bitr. tf. sektionschef Helena Eriksson, 018-6117918Sektionschef Anneli Blom. 018-617 48 16Facklig kontaktperson UAL, Helena Strömbergsson, 072-234 12 52Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.OBS! Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven.De handlingar vi behöver förutom CV och personligt brev är specialistbevis.Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan.För att din ansökan ska kunna bedömas av Sakkunniggruppen är det viktigt att alla anställningshandlingar är oss till handa senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kommer inte tas vidare i anställningsprocessen. Tillsättning av specialistläkartjänster på universitetssjukhus måste sakkunnigprövas (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§) och dokumenten är nödvändiga för sakkunnigprövningen.Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas anslagstavla https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/ Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ök. -Sista dag att ansöka är 2021-08-31REGION UPPSALA5835912