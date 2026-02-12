Specialistläkare Till Asih Norra Stockholm
Vill du arbeta som läkare inom ASIH och göra verklig skillnad i patienternas hem?
Capio ASIH Norrort söker nu specialistläkare som vill arbeta i ett engagerat, multiprofessionellt team och bidra till utvecklingen av avancerad sjukvård i hemmet. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där nära patientrelationer, teamarbete och hög medicinsk kvalitet står i centrum. Tjänsten är en tillsvidareanställning med möjlighet till hel- eller deltid.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Capio ASIH Norrort består av fyra ASIH-team (Sollentuna, Täby, S:t Göran och Västerort) samt en palliativ vårdavdelning på Sollentuna sjukhus. Vi bedriver avancerad medicinsk vård i patienternas hemmiljö, dygnet runt, årets alla dagar - och fungerar som sjukhusens förlängda arm.
Vårt arbete bygger på multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vi har en platt organisation, närvarande chefer och en stark teamkultur där samarbete, respekt och lärande är en självklar del av vardagen.
Om rollen
Som läkare inom Capio ASIH Norrort har du ett övergripande medicinskt ansvar för patienter med komplexa vårdbehov i hemmet. Du arbetar nära övriga professioner i teamet och har en ledande roll i att planera, följa upp och utveckla patienternas vård utifrån individuella vårdplaner.
Arbetet innebär hembesök, rondarbete och samverkan med närstående och andra vårdgivare. Du möter patienter både fysiskt och digitalt. Arbetstiden är i huvudsak förlagd till vardagar kl. 8.00-16.30, med beredskap som tillkommer cirka 2-3 jourpass per månad enligt schema. Det finns god möjlighet att påverka både schemaläggning och arbetssätt.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitala arbetssätt och utveckling av den palliativa vården är viktiga fokusområden.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom t.ex. geriatrik, onkologi, allmänmedicin, internmedicin eller akutmedicin
Har minst två års erfarenhet som specialist (gärna längre)
Har erfarenhet av eller intresse för palliativ vård och ASIH
Är trygg i att fatta självständiga medicinska beslut
Trivs med teamarbete och har god samarbetsförmåga
Har ett mjukt, respektfullt bemötande och lätt för att skapa förtroendefulla relationer
Meriterande:
Tilläggsspecialisering inom palliativ medicin
Tidigare arbete inom ASIH
Intresse för digital utveckling och nya arbetssätt
Körkort B är ett krav. Vi arbetar i journalsystemet TakeCare och använder Tandem som stöd i verksamheten.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierat arbete med stor patientnära kontakt
En inkluderande arbetsplats med stark teamkänsla och platt organisation
Närvarande och tillgängliga chefer
Goda möjligheter till kompetensutveckling, både internt och externt
Möjlighet att påverka och utveckla framtidens ASIH och palliativa vård
Flexibilitet i arbetstider och schemaläggning
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling
Frukost tillsammans varje fredag
Din ansökan
Plats och anställningsform Capio Ortho ASIH Norrort Tillsvidareanställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning (heltid eller deltid, 80-100 %) Start: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.
Kontakt Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner, 076-851 49 32 annsofie.axelsson@capio.se
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen att bli en del av Capio ASIH Norrort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
