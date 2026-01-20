Specialistläkare till allmänpsykiatrisk mottagning i Alvik
2026-01-20
Vill du jobba på en mottagning med engagerad, erfaren och välutbildad personal, god stämning och utvecklingsmöjligheter? Arbetet på mottagningen är omväxlande och präglas av samarbete i tvärprofessionella team som består av arbetsterapeut, kurator, läkare, psykologer, sjuksköterskor och undersköterskor.
Vi söker nu en specialistläkare inom psykiatri till vår mottagning. Det finns fyra andra specialistläkare på mottagningen, alla med lång erfarenhet inom psykiatri. Vi tar regelbundet emot ST-läkare både inom psykiatri och som randar sig inom andra inriktningar. För närvarande har vi också en underläkare med långtidsvikariat på mottagningen.
Ett nära samarbete finns med vårdavdelningar på vår klinik, bland annat gällande självvalda inläggningar för patienter med emotionell instabilitet.
Specialistpsykiatrisk mottagning 3, är en enhet med drygt 20 medarbetare. Den är belägen i Alvik, tillsammans med tre andra allmänpsykiatriska mottagningar med olika inriktning vad gäller spetskompetens.
För dig som inte är boende i Stockholm med omnejd så är Alvik i Bromma så nära innerstaden du kan komma. Kommunikationerna är goda, tunnelbana, tvärbana, spårvagn och buss finns ca 100 meter från mottagningen.
Som läkare deltar du vid sidan av det kliniska arbetet fortlöpande i mottagningens utvecklingsarbete. Arbetsplatsen är öppen och mottaglig för idéer till potentiella förändringar. Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Vi söker dig som
• är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri.
• har erfarenhet av personlighetsutredningar
• tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och att ha roligt på jobbet
• har kunskap om och gärna erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning
• är intresserad av utvärdering och evidensbaserad behandling.
• tycker kontinuerlig utveckling av organisation och arbetssätt är stimulerande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du är intresserad av att arbeta med patientgruppen. Du är uthållig, tålmodig och flexibel samt kan anpassa ditt arbete efter varierande behov.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder:
• Kompetensutveckling
• Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år).
• Flextid
• Fri sjukvård i öppenvård
• Möjlighet att gå jourer på länets enda psykiatriska akutmottagning
• Regelbunden handledning tillsammans med specialistkollegor
Övrigt
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
