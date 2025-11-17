Specialistläkare till Aleris Rehab Station - Spinalismottagningen
2025-11-17
Vi söker nu en specialistläkare som vill bli en del av vårt engagerade läkarteam! Vi står inför en spännande utveckling med nya avtal och utökade uppdrag. Här finnsen unik möjlighet att vara med och forma framtidens rehabilitering, i en dynamisk verksamhet där vi kombinerar högspecialiserad vård med forskning och innovation.
Om oss
Välkommen till Aleris Rehab Station och Spinalismottagningen. Vi bedriver kvalificerad neurologisk rehabilitering i en vacker miljö i fina och moderna lokaler i Hagaparken med omedelbar närhet till Brunnsviken.
Vi är över 200 medarbetare som känner ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. Vi arbetar medvetet med förbättringar och utveckling av verksamheten. Kunskapsbaserade beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt. Du också?
Aleris Rehab Station har sedan 1987 bedrivit neurologisk rehabilitering främst för personer med ryggmärgsskada,MS, Stroke och Parkinson.Vi har även avtal för patienter med ortopediska skador, multitrauma och avancerad sårproblematik.
Aleris Rehab Station har ett aktivt samarbete med nationella och internationella aktörer inom rehabilitering och forskning. Vi har en aktiv FoU-verksamhet med flera spännande pågående projekt och flera disputerade medarbetare,
På Aleris Rehab Station utgörs läkarteamet av överläkare med gedigen erfarenhet av både verksamheten och rehabiliteringsmedicin. Vi har även underläkare och flera randande ST-läkare.
Spinalismottagningen är en poliklinisk specialistmottagning för vuxna personer med ryggmärgsskada samt vuxna med ryggmärgsbråck i Region Stockholm. Mottagningen har drygt 1500 inskrivna patienter som erbjuds poliklinisk rehabilitering och regelbunden, medicinsk uppföljning. På mottagningen finns flera sjuksköterskor och paramedicinare med stor kunskap om ryggmärgsskador och ett flertal specialistkonsulter. Vi arbetar kontinuerligt på ett gott samarbete med specialister med spetskompetens inom för ryggmärgsskadade angelägna frågor.
Rollen Tjänsten omfattar sedvanligt mottagningsarbete samt in- och utskrivning i dagrehabilitering, teamronder, remissbedömningar, handledning av ST-läkare och internutbildning. Du har också ett kontinuerligt samarbete med ett flertal specialistkonsulter såsom neurourolog, smärtspecialist, handkirurg, plastikkirurg, ortoped och neurokirurg.
Tjänsten är förlagd till vardagar, dagtid.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Alerisfår du tillgång till en rad olika förmåner både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmånerhär.
Utöver det erbjuds du även:
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Självständighet i ditt arbete
Möjlighet till flexibilitet
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten
Om dig
Vi söker en specialistläkare inomrehabiliteringsmedicin, neurologi, allmän medicin eller närliggande specialitet.
Vi ser gärna att du harflera års erfarenhet av rehabiliteringsverksamhet, gärna med inriktning mot neurorehabilitering.
Erfarenhet av handledning och undervisning av kollegor är ett meriterande, då vi ser lärande och kunskapsdelning som en naturlig del av arbetet.
Som läkare har du en viktig roll i teamet och vi ser därför att du uppskattar teamarbete. Vi värdesätterengagemang, samarbetsförmåga och flexibilitet- hos oss är det viktigt att ta ansvar, bidra med idéer och vara en del av teamet.
Har du erfarenhet eller intresse för forskning och utveckling (FoU) är det ett stort plus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du vill jobba med oss för att ta vår rehabilitering till nya höjder.
Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns Publiceringsdatum2025-11-17
Vi ser fram emot din ansökan, urvalet kommer att ske löpande så inkom med din ansökan så snart du kan. Vid frågor kan du kontakta verksamhetschef Heidi Hopea Aldofsen, heidi.hopea.adolfsen@aleris.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
