Specialistläkare Till Aleris Asih Södertälje
Vill du vara en del av ett varmt och kompetent team där samarbetet står i centrum och där ditt engagemang uppskattas? Hos oss på Aleris ASIH får du möjlighet att arbeta i en kunskapsintensiv och meningsfull miljö där våra gemensamma värderingar - ansvarsfullt, enkelt och innovativt - vägleder oss i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
ASIH Södertälje är ett växande team där vi nu behöver rekrytera ytterligare en specialistläkare. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm med patienter med komplexa tillstånd, ofta i palliativa skeden. Vi arbetar i multiprofessionellt team bestående av läkare, enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, kurator och undersköterska.
Våra lokaler ligger intill pendeltågsstationen vid Södertälje Centrum.
Rollen
Som läkare inom ASIH har du ett helhetsansvar för dina patienter och utgör, tillsammans med enhetschefen, teamets ledning.
I ditt dagliga arbete hos oss kan du förvänta dig att:
Arbeta i multiprofessionella team med fokus på patientens villkor.
Delta i handledning och vägledning inom palliativ vård.
Genomföra svåra samtal med patienter och deras närstående.
Bedriva och utveckla vård av hög kvalitet i nära samarbete med andra specialister och enhetschef.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Som läkare inom ASIH får du även
Möjlighet att vara med och utveckla teamet i Södertälje.
Erfarenhet av ASIH och palliativ vård med stöd av erfarna kollegor.
En god introduktion och handledning vid anställning.
Möjlighet till vidareutveckling som läkare.
Tilläggspecialitet i palliativ medicin efter provanställning.
Vi söker dig som:
Trivs i ett multidisciplinärt team och ser värdet i samarbete över yrkesgränser
Har ett genuint intresse för avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård
Är trygg i din yrkesroll och har ett positivt, professionellt patientbemötande - gärna med glimten i ögat
Tar egna initiativ, är flexibel och bidrar till ett öppet, lösningsfokuserat arbetsklimat
Du är utbildad specialistläkare inom geriatrik, onkologi, internmedicin, allmänmedicin eller annan närliggande specialitet, och har goda kunskaper i smärtlindring, symtomlindring och samtal i livets svårare skeden.
Har du även dubbelspecialisering i palliativ medicin eller lång erfarenhet av området ser vi det som ett stort plus!
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning
Ansök genom att fylla i formuläret nedan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Läkarchef och MAL Thays Alé Gonzalez på tel. 08-606 40 38/070 484 51 79 eller via mail thays.ale.gonzalez@aleris.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
