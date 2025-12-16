Specialistläkare Till Aleris Asih - Södertälje & Huddinge
Aleris Sjukvård AB / Läkarjobb / Stockholm
2025-12-16
Vill du göra verklig skillnad i människors liv - och samtidigt ha en hållbar, utvecklande arbetsvardag? Då ska du arbeta hos oss på Aleris ASIH Syd!
Vi söker nu två specialistläkare till våra ASIH-team i Södertälje och Huddinge - med möjlighet till fast anställning eller timanställning.
Varför Aleris ASIH?
Hos oss får du: Flexibel anställning - heltid eller timanställning Strukturerad introduktion & mentorstöd Kortare arbetstid & skräddarsytt jourupplägg Tydlig ledarroll tillsammans med enhetschef & specialistkollega Hög delaktighet i utveckling av vården Ett team med starkt engagemang, värme och professionalism
Om oss
Aleris Närsjukvård är en del av Aleris, en av Skandinaviens ledande privata vårdgivare. Vi bedriver avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad palliativ slutenvård, rehabilitering, basal hemsjukvård och närakuter - i nära samverkan med regionerna. Vår vård präglas av kvalitet, delaktighet och innovation, med patienten i fokus. Vi tror på hållbar arbetsmiljö och ett värderingsstyrt ledarskap där professionalism och omtanke går hand i hand. Läs mer på www.aleris.se
Aleris Palliativa Verksamhet Syd erbjuder palliativ slutenvård (SPSV) och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) för patienter med komplexa sjukdomstillstånd och palliativa behov Vi arbetar personcentrerat med hela människan i fokus - fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt - och strukturerat utifrån de 6 S:n.
Om ASIH teamet
Hos oss blir du en del av ett engagerat, tvärprofessionellt team med sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinska professioner och enhetschef. Du arbetar tillsammans med en annan specialistläkarkollega, och tillsammans med enhetschefen utgör ni teamets ledning. Tillsammans skapar ni en trygg, kvalitativ och mänsklig vårdmiljö.
Din roll
Medicinskt helhetsansvar för patienter inom ASIH
Leda och stödja teamet tillsammans med din specialistkollega och enhetschef
Nära samverkan i ett multiprofessionellt sammanhang
Aktivt bidra till utveckling av arbetssätt, struktur och vårdkvalitet
Vi erbjuder dig:
ST block i Palliativ Medicin
Strukturerad introduktion och mentorskap för en trygg start
Förkortad arbetstid för bättre balans mellan arbete och fritid
Individuellt anpassat jourberedskapsschema
Flexibel anställningsform: tillsvidareanställning (heltid) eller timanställning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Tillgång till Aleris förmånsportal, friskvårdsbidrag och patientavgiftsförmåner
En meningsfull roll i ett företag i framkant inom palliativ vård
Vi söker dig som:
• Är specialistläkare inom geriatrik, onkologi, kirurgi, kardiologi, internmedicin, allmänmedicin eller annan relevant specialitet
• Har erfarenhet av eller stort intresse för palliativ vård och ASIH
• Är trygg, empatisk och professionell i patientmöten
• Har god samarbetsförmåga och trivs i team
• Tar initiativ, är flexibel och vill bidra till ett positivt arbetsklimat
Meriterande om du har specialisering i palliativ medicin eller mångårig erfarenhet inom området.
Placering:
• Södertälje - Teamet lokaler ligger i Södertälje Centrum precis intill pendeltågsstation
· Huddinge -Teamets lokaler ligger i Tullinge Centrum intill Pendeltågstationen.
Tillträde: Enligt överenskommelse Ansök senast: 2026-01-30, urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Kontaktperson: Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta läkarchef Thays Alé Gonzalez 08-606 40 38 / 070-484 51 79 thays.ale.gonzalez@aleris.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Kontakt
Petra Elisson petra.elisson@aleris.se 0730290225 Jobbnummer
9646877