Specialistläkare till akutsektion på Internmedicin
Region Gävleborg, VO Internmedicin / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-01-01
På internmedicin erbjuder vi öppen- och slutenvård inom lungmedicin, stroke, njurmedicin, hematologi, gastroenterologi och endokrinologi. Vi är en välfungerande verksamhet som präglas av bred kompetens och ett starkt team av specialistläkare och ST-läkare. Akutsektionen omfattar intermediärvårdsavdelning (IMA), medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) samt dagbakjoursuppdraget på akutmottagningen. Vi möter ett brett spektrum av patienter och vår insats gör verklig skillnad för varje individ.
I takt med att IMA växer och en ny husjoursfunktion upprättats behöver vi förstärka vårt team inom akutsektionen i Gävle med en specialistläkare. Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla sjukvården inom akutsektionen, som drivs av att få jobba med de svårare akuta patientfallen i miljöer med goda resurser och som gillar att arbeta med tempo och stort utbildningsfokus.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Vi behandlar patienter med en stor variation av sjukdomar i kroppens inre organ, vilket gör arbetet både brett och komplext. Som specialistläkare leder du det dagliga arbetet och bidrar till en trygg och strukturerad vård. Vi arbetar ständigt med flöden där du har en central och viktig roll. Du kommer ingå i team tillsammans med erfarna sjuksköterskor, undersköterskor samt BT-, AT- och ST-läkare. Samarbetet med övriga enheter är nära och en naturlig del av vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• bedöma, behandla och följa upp patienter på IMA och MAVA
• gå dagbakjour eller husjour
• delta i utvecklingen av vårdflöden och arbetssätt för en effektiv och patientsäker vårdmiljö
• handleda och stödja BT-, AT- och ST-läkare i deras kliniska arbete.
Hos oss får du
• vara med och påverka samt forma arbetsplatsen - här är din insats viktig och du blir en del av ett engagerat team som vill framåt tillsammans
• ett lärorikt och stimulerande uppdrag i ett erfaret team med bred kompetens
• regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla sjukvården inom akutsektionen. Du gillar när tempot varierar och du kommer gärna med nya tankar och idéer i arbetsrelaterade frågor. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunikativ. Som person är du är lugn och stabil samt har förmåga att fokusera på rätt saker och fatta beslut även i stressade situationer. Vidare ser vi att du tar ansvar för ditt arbete och kan planera, strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
För den här tjänsten krävs
• läkarlegitimation med specialistbevis inom internmedicin eller akutsjukvård.
Har du erfarenhet av relevant akutsjukvård eller intermediärvård är det meriterande.
Vi välkomnar även ansökan från dig som är under senare delen av din ST och som snart är färdig specialist.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
