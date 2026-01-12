Specialistläkare till akutmottagning och avdelning
Verksamhetsområde kirurgi
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Akutmottagning har en central roll i verksamheten på lasarettet och är öppet dygnet runt. Vi bemannar en jourlinje på primär jours sidan för kirurgi/urologi/ortopedi och på dagtid finns även kirurg och ortoped bakjour på plats. Under jourtid övertar kirurgbakjouren ansvaret. Vi tar emot patienter i alla åldrar med olika diagnoser. I vårt verksamhetsområde ingår även en vårdavdelning där vi framför allt vårdar ortopedpatienter efter proteskirurgi men även kirurg och någon enstaka urologpatient. Våra mottagningar och operationsverksamhet har en elektiv profil. Tillsammans med vår samarbetspartner Akademiska sjukhuset i Uppsala är vårt uppdrag att ombesörja regionens vård inom olika nivåer.
Ditt uppdrag
Vi söker nu dig som vill arbeta dagtid som specialistläkare på Akutmottagningen med att förstärka kompetens och ledning varvat med avdelningsansvar olika veckor. Du innehar en klinisk roll och ett ledningsansvar för patientflödet tillsammans med vik underläkare, AT läkare samt ledningsansvarig sjuksköterska som du bistår i beslut. Du handleder, stödjer och bidrar till en smidig och kort vårdprocess för patienterna. Jourarbete förekommer i mindre omfattning som primärjour. Arbetet är självständigt men sker i samråd med bakjour. På avdelning ser vi att du kontinuerligt och aktivt tar ett ansvar för patientsäkerhetsarbete och utveckling i samråd med sektionscheferna och avdelningschef. Hos oss får du möjlighet att rikta in dig på lednings och utvecklingsarbete samtidigt som patientens vård är viktigast.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Specialist i kirurgi, ortopedi eller akutläkare. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av utvecklings, ledningsarbete och har handledarutbildning.
Din kompetens
Du har ett gott omdöme, god samarbetsförmåga, är van vid att lösa problem, är ansvarstagande och flexibel. Du är tydlig, kommunikativ och har ett strukturerat arbetssätt Du har lätt för att samarbeta och trivs med att skapa engagemang och delaktighet. Du underhåller kontinuerligt dina kunskaper. Du jobbar evidensbaserat med patienten bästa i fokus och skapar ett gott arbetsklimat för dig och dina kollegor. Du har ett starkt intresse för arbete på akutmottagning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Visstidsanställning på heltid, med möjlighet till en tillsvidareanställning. Deltid kan diskuteras vid önskemål. Tillträde enligt överenskommelse.
Om du saknar handledarutbildning så erbjuda vi dig det. Vi börjar med introduktion och vid behov lägger vi upp arbetet individuellt utefter dina behov och tidigare erfarenheter. Bifoga specialistbevis.
Hos oss finns möjligheter till personlig utveckling och på detta sätt kanske en start på en framtida karriär inom ledningsarbete.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om tjänsten eller verksamheten är du välkommen att kontakta:
Maria Flykt, sektionschef, överläkare kirurgi: 0171-41 81 89
Cecilia Näslund, verksamhetsadministratör: 0171-41 80 18
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar kontinuerligt och anställer fortlöpande så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
