Specialistläkare/ST-läkare palliativ medicin
2025-08-18
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Onkologi och palliativ medicin
Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och elektiv specialistvård.
I verksamhet onkologi och palliativ medicin ingår specialiserad palliativ vård i hemmet för vuxna, slutenvård för cancerpatienter i alla skeden av sjukdomsförloppet samt mottagningsverksamhet. Här ingår palliativ mottagning för patienter med cancer och ett palliativt team som omfattar alla diagnoser. Vi bedriver palliativ vård till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov och vi arbetar i multiprofessionella team där särskild kunskap och kompetens tas tillvara. Vi har nära samarbete med flertalet specialiteter och även nära samarbete med fastlandssjukhus.
Nu söker vi en specialist i palliativ medicin alternativt en läkare med annan valfri patientnära specialistkompetens med intresse för palliativ vård.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar arbete i ovan beskrivna verksamhet. Som specialistläkare med ST-tjänst i palliativ medicin utbildas du med handledning av specialist i palliativ medicin. Utbildningen individualiseras utifrån din grundspecialitet och dina tidigare erfarenheter. Arbetet är förlagt dagtid utan jourtjänstgöring.
Vem är du?
Du som söker är specialistläkare och vill vara med och utveckla den palliativa vården på Gotland. Specialistkompetens i palliativ medicin är meriterande liksom tidigare erfarenhet inom området onkologi och/eller palliativ medicin. Om du inte är specialist i palliativ medicin är målet med tjänsten att du blir det. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
