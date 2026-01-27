Specialistläkare/ST- läkare till Hudkliniken
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
Din arbetsplats
Hudsjukvården i Värmland har ett länsövergripande ansvar.
Mottagningsverksamheten sker vid hud- och STI - mottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Verksamheten har behandlingsenheter på fem olika orter i länet. Kliniken har 46 anställda, varav 15 är läkare.
Karlstad ligger vid Vänern och har goda förbindelser till Nordens tre största städer.
Region Värmland har generösa program för forskningsintresserade och det finns ett etablerat samarbete med Örebro Universitetssjukhus.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi välkomnar både erfarna specialister och läkare i början av sin karriär.
Som specialistläkare arbetar du varierat inom hela dermatologivenereologi-området. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Som ST - läkare arbetar du under handledning. Tjänsten är initialt en visstidsanställning på 6-9 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning därefter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialist inom dermatologivenereologi alternativt legitimerad läkare som är aktuell för ST inom området. Du har goda språkkunskaper i svenska, som lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du har ett stort intresse för dermatologi och venereologi. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt, vilka bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Du skall aktivt bidra i klinikens förbättringsarbete och till utvecklingen av klinikens kunskapskapital.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Hudsjukvården, Hudkliniken Kontakt
Cristina Hendre, verksamhetschef, ÖL 010-8319983 Jobbnummer
9706533