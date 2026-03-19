Specialistläkare smärtrehabilitering, Blekingesjukhuset
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Smärtrehabiliteringen på rehabiliteringskliniken i Blekinge bedriver teambaserad poliklinisk specialistrehabilitering på orterna Karlshamn och Karlskrona.
Rehabiliteringsklinikens specialistrehabilitering innefattar smärtrehabilitering, cancerrehabilitering, stroke neuro-rehabilitering, allmän specialistrehabilitering samt ryggmärgsskade- team. Kliniken driver också en slutenvårdsavdelning i Karlshamn med inneliggande rehabilitering. Läkargruppen samverkar och stödjer varandra vid behov. Läkare på rehabiliteringskliniken arbetar dagtid måndag till fredag. Vi arbetar för god arbetsmiljö och hållbar arbetsbelastning.
Vår medarbetare i Karlskrona ska sluta och vi söker därför en ny läkare till en mycket väl fungerande verksamhet. Vi söker dig med intresse för långvarig smärta som vill arbeta med multimodal smärtrehabilitering. Du är välkommen att söka tjänsten oavsett om du redan idag arbetar med smärtrehabilitering eller är intresserad av att utvecklas inom detta område.
Smärta är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med vården. Oavsett specialitet träffar du patienter med smärttillstånd. Hos oss får du en unik möjlighet att utifrån ett engagerat team skapa en varaktig förändring hos patienten. För dig som redan arbetar med smärtrehabilitering kommer du känna igen dig i vårt multimodala arbetssätt med teambedömningar, rehabiliteringsplaner och smärthanteringskurser. För dig som vill lära dig mer kommer finna ett stimulerande och givande sätt att arbeta genom biopsykosocialt synsätt av patienter med komplexa rehabiliteringsbehov. I våra team arbetar vi personcentrerat med professionerna arbetsterapeut, kurator, läkare, medicinsk sekreterare, sjukgymnast och sjuksköterska.Dina arbetsuppgifter
Att självständigt och som en del av ett multiprofessionellt team bedöma och behandla patienter med långvarig icke cancerrelaterad smärta. Även kunna delge föreläsningar för patienter, närstående och studerande. Skriva intyg och stödja läkarkollegor vid behov. Handledning av ST-läkare och läkarstudenter ingår.
Vi söker i första hand dig som är specialist i rehabiliteringsmedicin. Har du god samarbetsförmåga, värdesätter multiprofessionellt teamarbete och har ett genuint intresse för ämnesområdet så är du välkommen att söka även med annan specialistkompetens.
Vi värdesätter samverkan inom läkargruppen inom rehabiliteringskliniken. Tjänsten kan i viss mån anpassas efter intresse hos den sökande och specialisering.
Du är en trygg och stabil person med god samarbetsförmåga och social kompetens samt har ett strukturerat arbetssätt. Vi förutsätter flexibilitet och en god kommunikativ förmåga. Tjänstgöringsgrad och anställningsform kan diskuteras i samband med anställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/237".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081)
Hälso- och sjukvård Kontakt
Ann-Louise Ottosson, Avdelningschef 0454-732502
