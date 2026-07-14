Specialistläkare psykiatri- kvalificerade uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2026-07-14
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Hos Agito erbjuder vi spännande konsultuppdrag för specialistläkare i psykiatri över hela Sverige. Vi samarbetar med både offentliga och privata vårdgivare och hjälper dig att hitta uppdrag som passar din kompetens, dina önskemål och din livssituation.
Om uppdragen
Vi har löpande uppdrag inom bland annat:
Öppenvårdspsykiatri
Heldygnsvård
BUP (Barn- och ungdomspsykiatri)
Rättspsykiatri
Psykiatriska akutmottagningar
Psykiatriska konsultuppdrag inom kommun och region
Vi erbjuder både kortare och längre uppdrag på hel- eller deltid, med möjlighet till flexibla upplägg.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri.
Har god klinisk erfarenhet och känner dig trygg i din yrkesroll.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är professionell, lyhörd och har ett personcentrerat arbetssätt.
Vill bidra med hög kvalitet och ett gott samarbete i verksamheten.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning.
Uppdrag anpassade efter dina önskemål.
En personlig konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.
Stöd med administration, avtal och praktiska frågor.
Trygga och långsiktiga samarbeten med välkända vårdgivare.
Möjlighet att kombinera arbete med balans i livet.
Därför väljer läkare Agito
Vi tror på långsiktiga relationer och ett personligt bemötande. Därför arbetar vi nära både våra konsulter och våra kunder för att skapa uppdrag där rätt kompetens möter rätt verksamhet.
Hos Agito får du en engagerad kontaktperson som finns med hela vägen – från första dialogen till avslutat uppdrag.
Intresserad?
Vi rekryterar löpande och har kontinuerligt nya uppdrag inom psykiatrin över hela Sverige.
Skicka in din ansökan redan idag eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om vilka möjligheter som finns.
Välkommen till Agito – För oss handlar det om att skapa rätt förutsättningar – för både läkare och verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-14Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om aktuella uppdrag inom din specialitet? Välkommen att ta en dialog med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8062494-2099794". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10002010