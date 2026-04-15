Specialistläkare/Psykiater till öppenvårdsmottagning, S:t Eriksplan
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15
Specialistpsykiatrisk mottagning 7, S:t Eriksplan är en öppenvårdsmottagning med ett allmänpsykiatriskt uppdrag avseende utredning och behandling samt med ett särskilt uppdrag att utreda och behandla patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom.
Mottagningen ligger vid S:t Eriksplan och tillhör sektion City inom Norra Stockholms psykiatri. I samma byggnad finns ytterligare fem specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningar som tillhör Norra Stockholms psykiatri samt två mottagningar som tillhör Psykosvård Stockholm. På vår mottagning är vi är drygt 25 anställda med lång erfarenhet och bred kompetens. Här arbetar medicinska sekreterare, specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare och arbetsterapeut. Mottagningens medarbetare har ett högt engagemang och stämningen är god, samtidigt som ett förändringsarbete är pågående på mottagningen.
Hos oss arbetar du som specialistläkare med ytterligare fyra specialistkollegor varav en innehar uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare. Arbetet på mottagningen bedrivs utifrån de vårdprocesskartor som är formulerade från SLSO i vilka processer finns angivna kring hur patienter får utredning, bedömning och behandling utifrån evidensbaserade metoder. Vi vill nu knyta till oss ännu fler engagerade och kompetenta medarbetare för att bedriva psykiatrisk specialistvård inom ramen för uppdraget från SLSO. Vi ser fram emot att arbeta med dig som är intresserad och vill dela arbetsvardagen med oss!Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare på mottagningen möter du patienter med allmänpsykiatriska tillstånd och ofta besvär relaterade till personlighet och trauma. I arbetet ingår att diagnostisera, utreda och behandla i enlighet med evidens och riktlinjer. I bedömningsarbetet ingår även att avgränsa vad som hör till psykiatrisk specialistvård kontra första linjens psykiatri/primärvård. Vi samverkar med både interna och externa vårdgrannar, socialtjänst samt Försäkringskassan. NSP är en utbildningsklinik och arbetsuppgifterna för en överläkare omfattar även handledning och undervisning av läkarstudenter, underläkare och ST-läkare. Som medarbetare förväntas du aktivt delta i mottagningens fortlöpande utvecklingsarbete.Kvalifikationer
• specialistläkare i psykiatri
• har kunskap och erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning
• tycker kontinuerlig utveckling av organisation och arbetssätt är stimulerande
• tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och att ha roligt på jobbetAnställningsvillkor
Heltid tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder:
Kompetensutveckling, fri sjukvård i öppenvård, flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag (5000 kr/år.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Stockholms läns sjukvårdsområde, Norra Stockholms Psykiatri, Öppenvård City Kontakt
Stella Sideridou, Läkarföreningen stella.sideriduo@regionstockholm.se Jobbnummer
9856054