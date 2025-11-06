Specialistläkare/Överläkare till thorax-kärlkliniken
2025-11-06
Vill du vara en del av vårt team och få möjligheten att utvecklas inom thoraxanestesi- och intensivvård? Just nu söker thorax-kärlkliniken anestesiologer, specialistläkare/överläkare.
Vårt erbjudande
Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är den fjärde största thorax-kirurgiska enheten i Sverige. Kliniken är en del av Hjärtcentrum och verksamheten omfattar thoraxkirurgi, thoraxanestesi och -intensivvård, kärlkirurgi samt intensivvård vid avancerad hjärtsvikt. Forskning och undervisning ingår som viktiga uppdrag. Vi är sedan 2017 en universitetssjukvårdsenhet (USV-klinik). Våra patienter kommer huvudsakligen från Sydöstra sjukvårdsregionen. Sedan länge arbetar vi processorienterat i nära samarbete med kardiologi, klinisk fysiologi samt radiologi, och även på seldingerenheten som samlar 8 laboratorier för kateterburna åtgärder.
Kliniken har cirka 265 medarbetare. Inom thoraxkirurgi utförs årligen cirka 800 hjärtoperationer, 300 lungoperationer samt avancerat cirkulationsunderstöd. Thoraxintensivavdelningen hanterar förutom thorax- och kärlkirurgiska patienter, även intensivvårdskrävande kardiologiska patienter. Inom kärlkirurgi utförs cirka 850 åtgärder årligen. Inom kliniken ryms operations-, intensivvårds-, uppvaknings- och vårdavdelningar samt kärlmottagning både i Linköping och i Norrköping
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.
Vi söker nu en specialist inom anestesi- och intensivvård. I tjänsten ingår arbete på vår intensivvårdsavdelning samt på våra operationsenheter (thorax-operation och seldingerenheten).
I tjänsten ingår jourarbete.
Om dig
Du är specialistläkare/överläkare inom anestesi och intensivvård, gärna med erfarenhet av thorax-kärlanestesiologi och intensivvård. Vi erbjuder förutom klinisk utbildning möjlighet till postgraduate program inom SSAI, intensivvårdsprogrammet samt det riktade programmet mot thorax-kärlanestesiologi. Har du tidigare erfarenhet av thoraxanestesi, intensivvård, forskning och är disputerad är det meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person är du stabil, flexibel, har ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Du är nyfiken och underhåller kontinuerligt din specialistkunskap. Du bidrar positivt till arbetsklimatet på kliniken är en kunskapsresurs för andra och vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
